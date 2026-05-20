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賴清德總統執政滿兩年，本該是交出成績單、接受人民檢驗的時刻。結果整場周年談話聽下來，最讓人強烈感受到的，不是治理成績，而是一種「拿不出成績，只好回到老套路」的焦慮。整場演說讓賴清德唱獨角戲，老話一句，「了無新意」。當經濟困境無法真正改善、朝野對立持續惡化、兩岸局勢越來越緊繃，賴政府端出的，依舊是熟悉的配方：大撒幣式的補助與基金、空泛龐大的國家計畫，再搭配「民主台灣」、「增加國防」、「更謙卑的傾聽人民」等漂亮詞彙，試圖把民眾拉回施政主軸。問題是，台灣人民已經聽了太多年。執政一周年的談話，賴清德還在強調「世界的台灣」、「民主陣營」、「韌性國家」，內容多半圍繞國際供應鏈、淨零轉型、台美關係與朝野合作，甚至還主動拋出要向在野黨進行「重要國安情勢簡報」，試圖塑造願意對話的姿態。當時的賴政府，至少還願意營造「有協商空間」的形象。但兩年後的談話，已經明顯轉向「長篇論述式執政報告」，字句更漂亮、框架更宏大，從民主三十年、國防改革、人口戰略，到0到18歲津貼、AI產業、國防自主，幾乎什麼都談了。然而問題是，人民真正感受到的，卻不是總統口中的「穩健前行」，而是社會越來越焦躁、朝野越來越撕裂、兩岸越來越緊張。賴清德在談話中，不斷強調「民主不能被分裂」、「國家不能內耗」，但現實卻恰恰相反。過去兩年，朝野惡鬥幾乎成了台灣政治的日常。從國會改革、總預算、國防預算，到大法官、NCC與各種人事案，執政黨與在野黨幾乎沒有任何互信可言。總統口口聲聲說「願意對話」，但人民看到的卻是執政者習慣用「抗中保台」定義所有反對聲音，把不同意見都貼上「親中」、「扯後腿」的標籤。這種政治氛圍，根本不是團結，而是用意識形態進行新的內部動員。更諷刺的是，賴清德一方面說「和平不能建立在幻想上」，另一方面卻讓兩岸關係持續墜入冰點。兩年來，兩岸官方互動停滯，軍機繞台常態化，觀光、教育與民間交流持續萎縮。台灣民眾最真實的感受，不是什麼「民主燈塔」，而是擔心哪一天擦槍走火、擔心孩子未來是不是得面對戰爭風險。賴總統在談話中提到「人民安心生活的日常」，但如今的台灣，人民真的安心嗎？房價依舊高不可攀、物價持續上漲、電價壓力年年浮現、醫護出走問題沒有真正改善，年輕人依舊低薪焦慮。政府不斷端出幾千億計畫、幾百億基金，數字一次比一次大，但人民對未來的不安全感卻沒有因此減少。這正是賴政府最大的問題：講得越來越像國際論壇上的演說，卻越來越不像人民生活裡的現實。一個成熟的領導人，不只是會講願景，更重要的是能不能讓人民感受到穩定。可惜這兩年的台灣，政治更對立、社會更焦慮、兩岸更緊張，而人民也沒有因為那些華麗詞句過得比較安穩。從「世界的台灣」到「民主燈塔」，賴清德幕僚的撰稿能力依舊，但人民更在意的是：台灣到底有沒有變得更富足、更和樂、生活更好過？如果答案仍然模糊，大家依舊辛苦，那再動人、再激昂的周年談話，終究也只是另一場精心打造的政治簡報。●作者：賈程年／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com