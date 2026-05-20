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▲旅人可以及時透過LINE掌握流量，隨時加購流量，不用買吃到飽，也能用的很安心。（圖／業者提供）

▲eSIM轉贈，可以一次購買多張 eSIM，並直接透過 LINE 分享給旅伴或是要出國的親友。（圖／業者提供）

旅遊eSIM市場競爭持續升溫，但不少服務仍停留在「買完就結束」。台灣旅遊eSIM品牌「旅行咖啡因Travel Caffeine」近期主打全新「LINE內eSIM 體驗」，將購買、安裝、查看流量、分享旅伴等流程與LINE整合，讓使用者在海外不必反覆切換App，以更接近日常聊天工具的方式完成eSIM設定、管理上網狀態，降低出國期間最常見的流量焦慮。業者表示，目前市面上多數eSIM平台仍需要額外下載App、登入後台或手動查詢流量，對不熟悉eSIM的使用者來說，容易在旅途中產生操作門檻。「旅行咖啡因Travel Caffeine」最大的特色，在於將體驗完整LINE 化，讓eSIM不再只是購買完成後的上網商品，而是能在旅途中持續被查看、管理與分享的工具。同時，所有與eSIM相關的主要操作，都能直接在LINE一次完成。包含在LINE介面購買eSIM、查看剩餘流量、將eSIM透過LINE分享給旅伴，以及iPhone一鍵開通等功能（適用於iOS 17.4以上版本）。其中，「LINE 查看流量」是旅行咖啡因特別強調的核心功能之一。許多旅人出國時最常遇到的問題，並不是完全沒有網路，而是不知道自己還剩多少流量，因此容易在導航、翻譯、聯繫旅伴或查詢資料時感到不安。「旅行咖啡因Travel Caffeine」將流量資訊整合進LINE介面，不用另外切換APP就能快速查看目前使用狀態，讓旅途中「有沒有網路、夠不夠用」變得更容易掌握。「旅行咖啡因Travel Caffeine」推出的「旅伴分享」概念。使用者可一次購買多張eSIM，並直接透過LINE分享給同行旅伴，適合家庭旅遊、朋友出遊或團體旅行使用。業者認為，eSIM不應只是單人使用的商品，也可以成為旅程中的共享工具，讓負責安排行程或購買網卡的人，能更方便地協助同行者完成上網準備。除了功能整合，「旅行咖啡因Travel Caffeine」近期推出主題式eSIM方案，希望從單純依照國家或地區分類，進一步延伸至不同旅遊情境。首波推出的「朝聖之路吃到飽 eSIM」，便是針對西班牙Camino de Santiago朝聖之路的旅人設計。由於朝聖之路旅程通常橫跨數週，行程中高度依賴Google Maps、翻譯工具、LINE，以及ChatGPT、Claude、Gemini等AI服務輔助查詢與溝通。「旅行咖啡因Travel Caffeine」推出長天數吃到飽方案，降低旅人長途移動期間對流量不足的擔憂。對需要長時間步行、跨城鎮移動，並仰賴手機完成導航、住宿聯繫與即時查詢的旅人來說，穩定且好管理的網路服務，勢必成為不可或缺的旅行幫手。「旅行咖啡因Travel Caffeine」表示，未來將持續推出更多特殊情境方案，例如滑雪旅行、自駕旅遊、數位遊牧、演唱會追星與長住型eSIM等，讓eSIM不只是旅遊上網工具，將更貼近不同旅人實際會遇到的使用情境。目前，「旅行咖啡因Travel Caffeine」供全球多國原生卡與漫遊卡方案，支援服務涵蓋LINE、ChatGPT、Claude、Gemini等。平台採純上網eSIM設計，不配發一般電話號碼，也能避免陌生來電干擾，讓旅人在海外維持更簡單、穩定的數位生活體驗。