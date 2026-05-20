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▲達人網目前累積逾 1,000 項媒合服務，簡報數據顯示，水電、清潔等「家庭相關需求」佔比達 60%，是平台最穩固的剛需來源。（圖／記者徐銘穗攝,2026.05.20）

台灣生活服務媒合平台「PRO 360 達人網」（股票代號：7839）上櫃進度正式鳴槍！由福邦證券主辦承銷，預計於 6 月中下旬掛牌交易。達人網董事長李倫家今（20）日出席上櫃前媒體茶敘，分享旗下品牌「PRO360」如何憑藉實收資本額 1.3 億元的輕資產規模，創造出毛利率破 90%、獲利年增逾 3 成的強悍表現，目前全台每 10 人就有 1 人是其用戶。達人網目前已累積超過 250 萬名註冊會員，光是去年就新增了 40 萬人。董事長李倫家分析，PRO360 的核心優勢在於「跨類別」媒合，高達 8 成的重複用戶會選擇不同的服務（如搬家後接續清潔），這種「一站式」特性讓用戶黏著度極高。相較於目前台股中性質最接近的上市公司數字科技（5287）旗下的「Tasker 出任務」，達人網強調，該平台更專注於「到府服務」的專家媒合。達人網進一步說明，根據第三方數據 Similarweb 統計，PRO360 的國內流量已領先同業高達 6 倍以上，穩坐生活服務媒合的龍頭地位。在財務表現方面，李倫家表示，2025 年度營收為 1.73 億元，稅後淨利則達 3,414 萬元，年成長率高達 32.79%，每股盈餘（EPS）達 2.56 元。李倫家強調，公司毛利率連續 5 年穩定維持在 90% 以上，主因在於平台累積超過 400 萬筆的數據，建立起強大的 AI 演算法護城河。隨著平台規模效益擴大，獲利的增幅遠高於營收增幅，充分展現平台經濟隨使用者增加而獲利加速爆發的特質。展望未來，達人網已吸引台灣大車隊（55688）與遠傳電信等策略股東入股。面對 AI 浪潮，達人網正研發「平台 3.0」主動式解決方案，未來 AI 會根據用戶習慣，主動推薦下一個可能需要的生活服務，從被動媒合轉型為「數位家庭管家」。除了鞏固台灣市場，達人網也正積極拓展香港、新加坡及馬來西亞等亞太版圖，目標將台灣成功的媒合模式輸出國際。