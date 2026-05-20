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不買新機仍開新航線 台灣虎航將公布2條新路線

新總經理邱彰信首次亮相 25年老友攜手並肩作戰

tigerrun27日開放報名 主題曲7月發表

台灣虎航7日新總經理邱彰信履新後，今（20）日舉辦媒體茶會報告公司規劃，董事長黃世惠指出，搭配旅展將重新推出機加酒的「虎加酒」方案，並在第三季導入AI規劃行程；另，她也宣布喜訊，近期將公佈日本2個新航線。為全方位提升品牌競爭力，虎航推出「虎加酒tigertel」，黃世惠表示，旅客輸入行程、選擇出發日期、酒店後就可以提供一站式下訂，並且第三季還將導入「AI行程規劃」功能，提供交通參考指南等，減少旅行前做功課時間，打造最直覺的數位旅遊體驗。虎航在沒有購買新機下，透過調整班機分佈仍將開闢新航線，黃世惠指出，預計將有2條新航線，將在5月底至6月初公布並開賣。同時，機上免稅品選品新增「J-beauty」與「K-beauty」兩大免稅品類，她說，引進如日本爆紅的神經醯胺妝前霜、韓國頂級口碑保養品麗珠蘭面霜等未來更預計引進「微針」相關產品。台灣虎航7日新總經理邱彰信履新後，今再分享品牌全新版圖，並且也是總經理首次露面。黃世惠表示，自己與邱彰信認識超過25年，但期間各自奮鬥，並細數邱歷經公關、企業客戶推廣部，外派海外3國的經驗等，更在核心單位聯合管制處擔任處長，因此不論服務、銷售、營運面都有更堅強的管理，現在將與台灣虎航並肩作戰。邱彰信說，自己2000年進入華航，2002年自己也待過公關室兩年多，現在今天以虎航總經理身份重新回來也看到一些熟面孔、十分開心。自己來虎航2週就感受到，虎航跟華航兩間公司文化完全不同，很可惜未能參與營運績效極佳的第一季，而4月營收創下同期新高，目前看起來營運績效都會非常亮眼。虎航路跑配合開航12週年，tigerrun將在12月12日舉行，預計在5月27日中午12:00正式開放報名，預計擴大辦理開放8000人參與。另，歌手魏嘉瑩演唱的台灣虎航主題曲也將在7月初公開發表，而台灣虎航獨家飛航日本岡山航線，將與日本岡山縣廳深度合作，推出「日本桃太郎X虎將紀念彩繪機」。