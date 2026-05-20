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馬英九基金會人事風波延燒，三人調查小組成員、董事李德維今（20）日再開戰基金會，對於基金會說會寬限調查結果期限到5月27日，李德維回酸「whatever，他開心，跟我無關」；至於基金會稱若沒結果要開記者會，他也說，奉勸基金會要懂的遵守《財團法人法》，董事會才是最高權力機構，而不是在那邊領薪水上班的人，這個要理清楚。李德維表示，馬英九基金會的事務其實不需要公眾那麼多關注，但基於三人小組成員，也必須回應基金會的新聞稿，也許基金會有它的認知，但是三人小組認為必須把所有事實攤在陽光底下，而不要被曲解、污蔑。李德維稱，三人小組一直不願意做太多的媒體新聞，但昨天包括薛香川召集人、尹啟銘還有他，三人互相交換意見，所以才有新聞稿，來給社會大眾正確認知跟說明。針對基金會堅稱5月21日要有調查結果一事，李德維說，溝通過程沒有接觸到金溥聰，但從訪談的人當中獲得，金溥聰過程中確實佔有一定角色。對於調查進度，李德維稱他無法透露，但從3月27日以後到昨天，三人小組前後約詢的人數有6批，還有不同的會議，前後大家也見了，包括昨晚，也是三小組見面談出相關的內容才發給所有人，三人小組開會不下十次，所謂3月份到5月份，其實時間沒有基金會講的那麼長，真真切切是4月20日才收到所謂的紙本資料，21日就開始約談相關人士，所以試圖抹黑三人小組想要拖延、拒絕有結論，「欲加之罪，何患無辭」。至於基金會稱將調查小組提出調查結果的時間寬延到5月27日作為最後底限，李德維也說「whatever，他開心，跟我無關」，他也不好說是否5月27日作為調查結束的時間點，但基金會沒有權力限定時間或日期，而是必須依照調查小組的需要跟事實，做出最後的決定。李德維也說，奉勸基金會要懂得遵守財團法人法，要懂得遵循董事會才是基金會的最高權力機構，而不是在那邊領薪水上班的人，這個一定要理清楚。