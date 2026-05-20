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威剛董事長陳立白今（20）日表示，三星勞資協商破局後，罷工恐怕已難避免，雖然對全年記憶體總產出影響有限，但短期心理效應可能推動記憶體價格續漲。三星工會宣布，將自21日起展開全面罷工。陳立白指出，三星是全球DRAM與NAND Flash龍頭廠，一旦罷工，勢必會對產出造成影響。不過，若從全年供給來看，實際衝擊應不至於太大。他認為，真正需要關注的是市場心理層面。記憶體目前本就處於供需偏緊狀態，若再加上三星罷工事件，可能進一步帶動買方拉貨與價格預期升溫，讓DRAM、NAND Flash價格延續上漲。不過，陳立白也表示，希望漲幅能放緩，並期待三星罷工能盡快落幕。針對中國記憶體廠擴產是否改變供需格局，陳立白認為，雖然中國業者積極增加產能，但新增供給可能要到2028年才會陸續開出，且目前占全球市場比重仍低，短期對整體記憶體產業影響有限。展望後市，陳立白看好今年與明年DRAM、NAND Flash仍將維持供不應求，其中DDR4價格可望持續走高。威剛也會持續拉高庫存水位，預估第3季底庫存金額將攀升至500億元。威剛今日上沖下洗，盤中多方更勝一籌，終場收漲3.97%、收405.5元，成交量14420張。