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必勝客小披薩餐122元起！40歲壽星生日優惠：免費吃到飽

必勝客披薩套餐122元！

買400元送400元！

40歲壽星生日優惠免費吃到飽！

▲畢業季達美樂披薩優惠下殺近4折！大披薩199元、小披薩119元。（圖／達美樂提供）

達美樂：畢業季下殺近4折！大披薩199元、小披薩119元

外帶大披薩199元、小披薩119元！

三大優惠代碼！

加購優惠99元起！

秀學生證送熔岩可可馬芬！

拿坡里：小披薩／6塊 炸雞「免費送青花椒雞翅」

5月畢業季披薩大戰「比買一送一便宜」再度開打！必勝客表示，來台40周年慶，優惠代碼「15596」吃小披薩套餐122元起，買400元送400元、最高送800元商品券；同樣西元1986年、民國75年出生的40歲壽星，必勝客歡樂吧免費吃到飽。達美樂表示，畢業季下殺近4折，限時限店大披薩199元、小披薩119元。拿坡里表示，買小披薩或6塊炸雞「免費送6隻青花椒雞翅」一次整理。必勝客表示，來台40周年慶優惠活動一大堆：◾️小披薩5選1（彩蔬鮮菇／香濃蒜香海鮮／雙層美式臘腸／日式照燒雞／四小福）＋副食2選1（5顆巧克力QQ球／小份薯金幣）＋飲料2選1（飛想檸檬紅茶300ml／330cc可樂），一個訂單限購一組。◾️單筆消費最高贈送「800元商品券組」，恕不累贈；將於符合資格消費之次日發放至會員優惠券匣，兌換期限至2026年8月17日，活動辦法詳情請見官網。商品券使用期間：◾️一次，用餐時間限90分鐘。本活動每日限量40名，依現場到店順序受理，額滿為止；每人限使用一次，實際活動辦法依門市公告為準。不可與其他優惠同時使用，實際活動辦法依門市公告為準。達美樂表示，畢業季披薩優惠下殺近4折，還有一堆加購優惠：◾️；指定口味：招牌海鮮四喜／經典四喜／金鑽夏威夷／香草奶油烤雞／和風奶油蟹肉(大披薩限定)／道地美國／白醬彩蔬。◾️：任選2個經典或招牌大披薩／：任選3個經典大披薩／：任選6個經典大披薩。◾️單筆消費滿399元，甜披薩新品「雙起司香蕉甜小披薩」與「抹茶麻吉小披薩」加購價169元、「可可融心四重奏」160元、「香蕉雙起司甜酥派」、「鹽酥杏鮑菇」、「紫薯地瓜球」各99元加購優惠。◾️（原價780元）、（原價680元），外帶限時優惠最後一天。