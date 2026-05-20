5月畢業季披薩大戰「比買一送一便宜」再度開打！必勝客表示，來台40周年慶，優惠代碼「15596」吃小披薩套餐122元起，買400元送400元、最高送800元商品券；同樣西元1986年、民國75年出生的40歲壽星，必勝客歡樂吧免費吃到飽。達美樂表示，畢業季下殺近4折，限時限店大披薩199元、小披薩119元。拿坡里表示，買小披薩或6塊炸雞「免費送6隻青花椒雞翅」一次整理。
必勝客小披薩餐122元起！40歲壽星生日優惠：免費吃到飽
必勝客表示，來台40周年慶優惠活動一大堆：
◾️必勝客披薩套餐122元！即日起至5月22日，優惠代碼「15596」，外帶9吋鬆厚小披薩＋副食＋飲料組合套餐122元。
小披薩5選1（彩蔬鮮菇／香濃蒜香海鮮／雙層美式臘腸／日式照燒雞／四小福）＋副食2選1（5顆巧克力QQ球／小份薯金幣）＋飲料2選1（飛想檸檬紅茶300ml／330cc可樂），一個訂單限購一組。
◾️買400元送400元！即日起至6月15日，必勝客官網、PK APP，會員單筆消費滿400元「免費送400元商品券組」、滿800元「免費送800元商品券組」。
單筆消費最高贈送「800元商品券組」，恕不累贈；將於符合資格消費之次日發放至會員優惠券匣，兌換期限至2026年8月17日，活動辦法詳情請見官網。
商品券使用期間：
◾️40歲壽星生日優惠免費吃到飽！即日起至6月15日平日限定，凡西元1986年／民國75年出生民眾，活動期間憑有效身分證件至必勝客光復餐廳店，完成拍照打卡並分享活動資訊，本人即可免費享用「必勝客歡樂吧」一次，用餐時間限90分鐘。本活動每日限量40名，依現場到店順序受理，額滿為止；每人限使用一次，實際活動辦法依門市公告為準。
即日起至6月15日，必勝客全台門市，凡西元1986年／民國75年出生民眾，活動期間憑有效身分證件消費滿99元「現折40元」！不可與其他優惠同時使用，實際活動辦法依門市公告為準。
達美樂：畢業季下殺近4折！大披薩199元、小披薩119元
達美樂表示，畢業季披薩優惠下殺近4折，還有一堆加購優惠：
◾️外帶大披薩199元、小披薩119元！即日起至6月7日，達美樂限時限店優惠慶，外帶大披薩199元、小披薩119元；指定口味：招牌海鮮四喜／經典四喜／金鑽夏威夷／香草奶油烤雞／和風奶油蟹肉(大披薩限定)／道地美國／白醬彩蔬。
◾️三大優惠代碼！優惠代碼「155422」畢業期末狂歡餐598元：任選2個經典或招牌大披薩／優惠代碼「994349」畢業期末分享餐799元：任選3個經典大披薩／優惠代碼「343450」畢業期末派對餐1500元：任選6個經典大披薩。
◾️加購優惠99元起！單筆消費滿399元，甜披薩新品「雙起司香蕉甜小披薩」與「抹茶麻吉小披薩」加購價169元、「可可融心四重奏」160元、「香蕉雙起司甜酥派」、「鹽酥杏鮑菇」、「紫薯地瓜球」各99元加購優惠。
◾️秀學生證送熔岩可可馬芬！6月1日至6月28日，到達美樂全台門市消費購買披薩並出示學生證，即可免費獲得「熔岩可可馬芬」1個。
拿坡里：小披薩／6塊炸雞「免費送青花椒雞翅」
拿坡里表示，今5月20日，買6塊炸雞「免費送6隻青花椒雞翅」特價390元（原價780元）、買小披薩也「免費送6隻青花椒雞翅」特價290元（原價680元），外帶限時優惠最後一天。
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必勝客表示，來台40周年慶優惠活動一大堆：
◾️必勝客披薩套餐122元！即日起至5月22日，優惠代碼「15596」，外帶9吋鬆厚小披薩＋副食＋飲料組合套餐122元。
小披薩5選1（彩蔬鮮菇／香濃蒜香海鮮／雙層美式臘腸／日式照燒雞／四小福）＋副食2選1（5顆巧克力QQ球／小份薯金幣）＋飲料2選1（飛想檸檬紅茶300ml／330cc可樂），一個訂單限購一組。
◾️買400元送400元！即日起至6月15日，必勝客官網、PK APP，會員單筆消費滿400元「免費送400元商品券組」、滿800元「免費送800元商品券組」。
單筆消費最高贈送「800元商品券組」，恕不累贈；將於符合資格消費之次日發放至會員優惠券匣，兌換期限至2026年8月17日，活動辦法詳情請見官網。
商品券使用期間：
◾️40歲壽星生日優惠免費吃到飽！即日起至6月15日平日限定，凡西元1986年／民國75年出生民眾，活動期間憑有效身分證件至必勝客光復餐廳店，完成拍照打卡並分享活動資訊，本人即可免費享用「必勝客歡樂吧」一次，用餐時間限90分鐘。本活動每日限量40名，依現場到店順序受理，額滿為止；每人限使用一次，實際活動辦法依門市公告為準。
即日起至6月15日，必勝客全台門市，凡西元1986年／民國75年出生民眾，活動期間憑有效身分證件消費滿99元「現折40元」！不可與其他優惠同時使用，實際活動辦法依門市公告為準。
達美樂表示，畢業季披薩優惠下殺近4折，還有一堆加購優惠：
◾️外帶大披薩199元、小披薩119元！即日起至6月7日，達美樂限時限店優惠慶，外帶大披薩199元、小披薩119元；指定口味：招牌海鮮四喜／經典四喜／金鑽夏威夷／香草奶油烤雞／和風奶油蟹肉(大披薩限定)／道地美國／白醬彩蔬。
◾️三大優惠代碼！優惠代碼「155422」畢業期末狂歡餐598元：任選2個經典或招牌大披薩／優惠代碼「994349」畢業期末分享餐799元：任選3個經典大披薩／優惠代碼「343450」畢業期末派對餐1500元：任選6個經典大披薩。
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◾️秀學生證送熔岩可可馬芬！6月1日至6月28日，到達美樂全台門市消費購買披薩並出示學生證，即可免費獲得「熔岩可可馬芬」1個。
拿坡里表示，今5月20日，買6塊炸雞「免費送6隻青花椒雞翅」特價390元（原價780元）、買小披薩也「免費送6隻青花椒雞翅」特價290元（原價680元），外帶限時優惠最後一天。