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台中市北屯區近年人口突破30萬大關，其中廍子里一帶大樓林立、道路寬敞，夜間及假日卻淪為改裝汽機車「炸街」的噪音熱點，引發高樓層住戶強烈民怨。為解決深夜轟鳴擾民問題，市議員曾朝榮與市議員參選人曾咨耀(20)日邀集環保局前往廍子路、環太東路等路段進行實地會勘。環保局現場允諾，將採取「先移動、後固定」策略滾動取締，並同步增設警示告示牌，透過科技執法還給居民安寧。議員曾朝榮指出，服務處接獲大樓住戶陳情，雖協請環保局設置移動式噪音照相機，但因申請期僅約兩週，難以形成長期嚇阻。得知市府今年向中央採購了10支「固定式噪音照相機」，曾朝榮強調，服務處已全力爭取將北屯區噪音檢舉熱點列為優先評估裝設地點，絕不能讓居民長期忍受睡眠受干擾的噩夢。市議員參選人曾咨耀則強調，「噪音跟空污一樣，都是民眾每天直接承受的環境污染。」他認為改裝車炸街並非單純的交通違規，而是嚴重的居住安寧民生問題。市府有限的科技執法設備，應精準用在民怨最深、違規最頻繁的熱區，建立長效管理機制，而非短期應付。環保局表示，後續將落實「先移動、後固定」機制。首階段將以移動式設備密集執法，收集並掌握違規熱點與時段的數據；第二階段再依據數據分析，評估固定式照相機的最佳設置點。此外，也將在廍子路、環太東路、太原路等重要幹道關鍵路口加強增設警示告示牌，透過執法與提醒雙管齊下，有效壓制改裝車噪音亂象。