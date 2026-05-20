41歲唐禹哲和小13歲混血千金蘇小軒在去年8月底登記結婚，兩人育有4歲多兒子，4月中旬才因為閃兵案被起訴的唐禹哲，今（20）日520和老婆透過粉專宣布即將迎來第二胎，夫妻倆和大兒子一起公開二寶的超音波照片，贏得粉絲祝福。

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一家三口秀超音波照　蘇小軒：兒子的吸引力法則

今天下午，蘇小軒分享一家三口秀出超音波照的影片，寫下：「Happy 520 的小驚喜，最近的幸福是肚子裡的小心跳！一起期待家裡即將多一位小可愛。」她表示，兒子常常說想要一個弟弟或妹妹，可能就是被哥哥的吸引力法則呼喚，家中才迎來新成員。

蘇小軒還告白唐禹哲，「也謝謝老公最近無微不至的照顧，每天餵食和按摩，顧到只差連路都不用走了！哈哈！」貼文一發布，湧入許多粉絲的祝福留言。

▲唐禹哲（右圖右）、蘇小軒（右圖左）和兒子一同秀出二寶的超音波照片。（圖／翻攝自蘇小軒 Becky Su臉書）
▲唐禹哲（右圖右）、蘇小軒（右圖左）和兒子一同秀出二寶的超音波照片。（圖／翻攝自蘇小軒 Becky Su臉書）
唐禹哲和前任育有一子　今和蘇小軒組成四口之家

唐禹哲與和泰集團千金、台美混血演員蘇小軒於2023年正式交往，同年11月，他在節目《披荊斬棘》第三季的舞台上驚喜向女友求婚成功，隨後也坦承與前任育有一子，而蘇小軒對此知情並接納，兩人去年登記婚後也共同撫育他們的親生兒子，如今夫妻倆再添一寶，組成幸福美滿的四口之家。

資料來源：蘇小軒 Becky Su臉書

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楊穎軒編輯記者

畢業於中國文化大學法律系，從事文字、媒體、新聞工作9年，目前在《NOWNEWS今日新聞》擔任娛樂中心資深編輯，一心想用筆桿做有影響力的事，最愛電影、音樂、閱讀和寫作，希望能為喜歡娛樂新聞的讀者服務。