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▲白家綺即將補辦婚宴，希望賓客都能美美出席。（圖／記者吳翊緁攝）

白家綺和吳東諺即將在6月20日補辦婚宴，席開60桌相當盛大，白家綺透露婚禮會有主題，「我們就是榮耀的盛典！希望大家盛裝，每個人都是影后、影帝，不用怕搶新娘風采，希望大家都比我還美。」對於婚禮分工，白家綺說婚禮當天的流程都是老公負責，她不會過問，也相信老公的求生欲很滿，不會出現前女友敬酒的場景。白家綺和吳東諺近來忙著籌備婚禮，加上他們又開了親子餐廳，蠟燭兩頭燒，因此兩人講好分工，婚禮當天的流程由吳東諺負責，當天以外的就由白家綺處理，雙方互不干涉，但如果婚禮當天有不喜歡的流程怎麼辦？白家綺說，「會有什麼不喜歡的嗎？前女友敬酒？我相信他求生欲滿高的。」白家綺的大女兒現在是美甲師，當天的指甲由女兒包辦，女兒說，「能做到媽媽婚禮的美甲也是成就達成。」讓她備感溫馨。白家綺已經做好婚禮會爆哭的準備了，「很難不哭吧！媽媽又是特別柔軟的動物，一路走來很多不容易，我朋友就說不參加我的婚禮，會從頭哭到尾，不知道去幹嘛的。」白家綺小時候就負擔家裡的負債，半工半讀做過許多工作，20歲時創業開了餐廳，卻遇到金融風暴瞬間負債，21歲時嫁給大她15歲的前夫，生下2個女兒，沒想到好景不常，最後因前夫外遇離婚，婚姻只維持4年。後來白家綺和小6歲吳東諺因戲結緣，2018年結婚後生下1子1女，最小的女兒目前5歲。