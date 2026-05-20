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▲2026年美股標普500指數產業預估獲利。（圖╱法人提供）

今年來美股頻創新高，讓投資人又愛又怕，不知該不該下手？不過，觀察今年美股企業獲利展望穩健，標普500指數各產業預估獲利皆維持正成長，整體獲利預估成長率仍有21%，顯示整體企業基本面仍具支撐。市場法人表示，投資人除了台股外，美國為全球金融股市之首，美股ETF也應納入投資標配。市場法人指出，雖然美股處於高檔，但企業獲利的強勁支撐，開出的近九成財報中，高達84%企業EPS優於預期，建議投資人可以美股ETF來增加投資效益。ETF理財達人表示，台灣掛牌的美股ETF類型包括主動式、市值型、產業型等等，可滿足投資人多元需求。群益標普500ETF經理人謝明志表示，觀察2026美股企業獲利預估成長率表現穩健成長，標普500指數整體獲利預估成長率高達21%，其中包括能源、資訊科技、原物料、通訊服務都有25%以上的成長率，企業營運與獲利狀況穩健，加上金融環境仍處寬鬆，有助支持美股表現延續。群益美國科技巨頭ETF李晉含則強調，AI發展所帶來的獲利貢獻越來越可見，而美股有望持續受惠美國經濟保持溫和增長，從近期公布的美國企業財報表現好於市場預期，分析師也上修對今、明兩年的盈餘預估，AI投資題材持續支撐科技股表現，尤其大型CSP業者對GPU、網通、HBM及光通訊需求強勁，第一季企業財報與資本支出展望亦未明顯轉弱，美股後市表現可期。