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韓劇《21世紀大君夫人》開播以來爭議不斷，由於歷史考察問題，被批評把韓國設定為中國的藩屬國、有「辱韓」之嫌，引發韓國觀眾強烈不滿。越演越烈的負面評價，逼得兩位主演IU與邊佑錫不得不站上第一線，出來向大眾道歉。而在《21世紀大君夫人》宣傳初期，IU、邊佑錫曾在節目中透露，接演契機是因為聽到劇組說對方已經接演了，對此他們都露出十分驚訝的表情，讓粉絲驚覺兩人都被劇組的話術套路了。然而，隨著爭議持續延燒，網友回頭翻看前陣子的宣傳訪問內容，才猛然警覺兩位主演似乎被套路了。訪談中，IU 和邊佑錫聊到接演契機，竟然雙雙透露當初全是因為聽工作人員說「對方已經確定接演了」，兩人才點頭同意演出。在節目現場，雙方甚至驚訝地互問：「到底是誰先答應的？」除了被話術套路之外，粉絲也認為兩位演員當初想與對方合作的心意，遠遠大於被劇本吸引的程度。部分粉絲不滿表示製作團隊手段太取巧，靠著話術成功釣到這組神仙選角，卻沒有給予相應的專業製作水準。事實上，《21世紀大君夫人》的導演過去是以拍攝奇幻劇《還魂》起家，在架空世界觀的創作上本來就沒那麼在乎歷史正確性，加上編劇對劇本內容把關不嚴謹，才導致成品出現一大堆不符合史實的漏洞，讓照著劇本演戲的演員被罵，還得站出來道歉。《21世紀大君夫人》是以現代君主立憲制作為架空背景，然而韓國觀眾指出，劇中的王室禮法、台詞用字、服飾細節都是按照「藩屬國」來設計，像是劇中邊佑錫飾演的理安大君登基時，配戴的卻是代表附屬國國王的「九旒冕」而非12條天子專用的玉串串珠，台下群臣高喊的也是「千歲」、並非主權國家使用的「萬歲」。等同編劇在劇中把韓國定義成了中國的諸侯國，認為劇組有矮化韓國國家地位之嫌。