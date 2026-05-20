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西門62年老戲院停業！熄燈原因曝光

▲台北西門豪華戲院今（20）日在官網釋出結束營業公告（圖／ in89豪華戲院官網）

▲台北西門豪華戲院在2019 年改裝升級為台灣第一座「LUXE」影廳。（圖／ in89豪華戲院官網）

西門町電影一條街的電影院再少一間！經營長達 62 年的台北西門in89豪華戲院今（20）日震撼宣布，因，將於 5 月 31 日結束營業。消息曝光也引發大批影迷不捨。台北西門豪華戲院今（20）日在官網釋出結束營業公告：「感謝各界對豪華戲院長期以來的支持與愛護，本公司因經營策略調整，將於民國 115 年 5 月 31 日結束營業，再次感謝大眾長期的陪伴與支持，謝謝！」位於台北市萬華區武昌街二段的台北西門豪華戲院前身為豪華大戲院，最早創立於 1964 年，2005 年更名 in89 豪華影城，為 in89 品牌創始店，品牌名取自映画館（電影院的日文）的「映」，轉換為英文 in。加上西門豪華戲院的地址門牌 89 號，台北西門據點更名為台北西門 in89 豪華影城，後續開設桃園站前 in89 統領影城、台中豐原 in89 豪華影城、嘉義影食匯 in89 豪華影城、高雄鹽埕 in89 駁二電影院、高雄大立 in89 豪華影城、澎湖昇恆昌 in89 豪華影城。西門豪華戲院位於台北西門町電影街，經營超過半世紀，匯集西區電影回憶，在「傳統記憶」與「開創科技」相疊下，昇華成聞名遐邇的 in89 豪華影城。共 8 個影廳，2019 年改裝升級為台灣第一座「LUXE」影廳，是國際導演「李安」推薦的終極銀幕 Ultimate Screen 技術，同時改裝 2 廳與 COACH 廳升級為 RealD 3D 放映系統，等待休憩空間優雅時尚，讓觀影的記憶與體驗可以傳達到心裡。2020 年打造 BoomBoom 親子影廳，成為台北唯一擁有專屬親子觀影空間的電影院。