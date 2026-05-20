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▲Annie不僅是偶像，還是常春藤名校畢業生，更是三星集團外孫女。（圖／翻攝自X）

▲Annie看到畢業典禮的攝影機，不禁對著鏡頭擺POSE，被笑稱「真不愧是現役偶像」。（圖／翻攝自X）

韓國混聲團體ALLDAY PROJECT成員Annie（文徐允）今（20）日正式從美國哥倫比亞大學畢業，隊友Tarzzan也到場參加畢業典禮，消息曝光後立刻掀起韓網熱議，現年22歲的她穿著淡藍色學士袍在授勳儀式上亮相，氣質與顏值再度成為焦點，不過比起偶像身分，更讓外界關注的還是她背後驚人的三星家族血統，以及未來有望接手高達62兆韓元（約新台幣1.4兆元）家業的超狂背景。Annie出生於2002年，是韓國頂級財閥家族第4代成員，她的曾祖父正是三星集團創辦人李秉喆，外婆李明熙則為新世界集團會長，同時也是三星已故會長李健熙的妹妹；而她的母親鄭有慶目前則擔任新世界百貨會長，由於新世界集團長年以女性接班體系聞名，因此Annie也被不少韓媒視為未來有望繼承龐大家業的重要人選。雖然出身財閥家庭，但Annie其實從小就夢想成為歌手，她曾透露自己7歲時看見2NE1與BIGBANG合作歌曲〈Lollipop〉MV後便立志進入演藝圈，不過當時母親強烈反對，甚至開出條件，要求她必須先考上大學才能正式去當練習生，為了完成夢想她長時間同時兼顧課業與訓練，最終憑藉SAT 1530分的驚人成績，成功錄取美國常春藤名校哥倫比亞大學。在完成與家人的約定後，Annie也順利以混聲團體ALLDAY PROJECT成員身分出道，如今正式從哥倫比亞大學畢業，也讓她再度被外界稱為「最強財閥學霸偶像」，由於哥倫比亞大學長年位居世界頂尖學府之一，因此不少網友也大讚她不只是含著金湯匙出生，更是真正靠實力完成學業與夢想。畢業照片曝光後，大批粉絲紛紛湧入留言區祝福：「根本現實版財閥千金小說女主角」、「又漂亮又會讀書太誇張」、「人生直接開外掛」，而隨著Annie正式完成學業，未來究竟會專注發展演藝事業，還是逐步進入家族企業核心，也成為韓國娛樂圈與財經界共同關注的焦點。