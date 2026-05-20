位於吉爾吉斯首都比斯凱克的《葬送的芙莉蓮》和《鏈鋸人》蕾潔超美街頭塗鴉，近期在網路上曝光後迅速爆紅，成為動漫迷爭相轉傳的打卡景點。然而，引發討論僅短短一天的時間，壁畫竟遭到不明人士以黑色噴漆惡意破壞，兩位動漫角色被塗得面目全非。「慘遭毀容」的對比照片傳開後，許多粉絲感到很心疼，也紛紛響應原作者發起的募資活動。
粉絲氣炸痛批「這惡劣行徑連勇者欣梅爾看了都會生氣！」
這些壁畫是當地知名藝術家阿爾斯蘭·納林貝科夫（Арслан Нарынбеков）今年3月份所創作的。面對心血在短時間內被破壞，阿爾斯蘭也在社群平台上貼出照片、無奈吐露心聲，直言「這就是街頭塗鴉的宿命」。
阿爾斯蘭進一步表示，看到大家對於壁畫被毀的惋惜和支持，都感到非常感動，承諾會優先把受損的「蕾潔」進行修復，同時附上個人帳戶，開放給願意支持創作的民眾提供實質幫助。
《葬送的芙莉蓮》以「魔王被討伐後的世界」為主軸，描述擁有漫長壽命的精靈魔法使芙莉蓮，在勇者欣梅爾過世後，才後悔沒有好好了解他，進而踏上一場追尋「理解人類」與「思索生命意義」的嶄新旅程。作品細膩、療癒，打動了無數觀眾的心，這也是為什麼壁畫被毀會讓粉絲們如此共感與憤怒。
壁畫創作風氣盛行，還是注意街頭塗鴉在台灣可能會受罰，據《刑法》第354條「毀損罪」，若塗鴉導致牆面喪失美觀、減損其價值且難以回復原狀，可處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。
其次是《廢棄物清理法》第27條，在牆壁、樑柱、電桿等處漆繪或刻劃被視為污染環境行為，可處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰；另外，若情節未達毀損程度，仍可依《社會秩序維護法》第90條處以3000元以下罰鍰或申誡。街頭藝術與違法破壞僅有一線之隔，創作前務必取得同意或於合法塗鴉專區進行。
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這些壁畫是當地知名藝術家阿爾斯蘭·納林貝科夫（Арслан Нарынбеков）今年3月份所創作的。面對心血在短時間內被破壞，阿爾斯蘭也在社群平台上貼出照片、無奈吐露心聲，直言「這就是街頭塗鴉的宿命」。
阿爾斯蘭進一步表示，看到大家對於壁畫被毀的惋惜和支持，都感到非常感動，承諾會優先把受損的「蕾潔」進行修復，同時附上個人帳戶，開放給願意支持創作的民眾提供實質幫助。
《葬送的芙莉蓮》以「魔王被討伐後的世界」為主軸，描述擁有漫長壽命的精靈魔法使芙莉蓮，在勇者欣梅爾過世後，才後悔沒有好好了解他，進而踏上一場追尋「理解人類」與「思索生命意義」的嶄新旅程。作品細膩、療癒，打動了無數觀眾的心，這也是為什麼壁畫被毀會讓粉絲們如此共感與憤怒。
其次是《廢棄物清理法》第27條，在牆壁、樑柱、電桿等處漆繪或刻劃被視為污染環境行為，可處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰；另外，若情節未達毀損程度，仍可依《社會秩序維護法》第90條處以3000元以下罰鍰或申誡。街頭藝術與違法破壞僅有一線之隔，創作前務必取得同意或於合法塗鴉專區進行。