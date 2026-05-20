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全聯結帳隱藏福利！印花貼紙、福利點、活動積分差別

▲全聯福利中心結帳時可獲得「印花貼紙」、「福利點」以及「活動積分」。（圖／翻攝自APP）

活動積分、福利點怎麼用最划算？日用品一口氣下殺3.7折

▲全聯BRUNO積分換購活動，多是家電、配件類別。（圖／全聯提供）

▲「月桃尤加利葉薄荷強健洗髮露」只要用2積分／10福利點加599元就可以換購，市價為1380元。（圖／全聯提供）

▲全聯福利卡友單筆消費每滿100元可獲1積分，滿2積分或扣10福利點即可加價換購。（圖／全聯提供）

全聯福利中心販售商品多元、據點多，是不少婆媽以及上班族買菜首選，不過每次結帳完都可獲得一堆額外的貼紙、點數、積分，這些回饋到底怎麼用最划算？建議這些額外獲得的小確幸可別浪費，存下來不僅可以折抵現金，且搭配全聯推出的「換購活動」，洗髮精、沐浴乳都可以用最低3.7折帶回家。全聯福利中心結帳時可獲得而這些結帳的額外福利怎麼用最划算？先搞懂這三種究竟有何不同。，每種檔期會有不同的貼紙；福利點就是全聯會員卡累積限定機制，最後就是「活動積分」，這裡又分為「全店積分」或是「生鮮積分」等，民眾要看全聯在活動期間是累積什麼積分，其中「全店積分」跟「福利點」都可以用來參與檔期換購商品，根據活動不同可兌換的商品也不同，常見的包括小家電、鍋具，不過家電是否實用還是要看消費者日常生活習慣，因此有不少民眾雖然累積了很多積分、福利點卻找不到適合的商品，只能白白浪費掉。不過全聯新推的一檔積分活動不一樣了！自5月22日起攜手香氛保養品牌「BLUESEEDS芙彤園」合作，推出9款香氛、洗沐與精油保養品項可兌換，最多下殺原價3.7折，相比家電，日常消耗品先囤著也不怕用不到。像是「月桃尤加利葉薄荷強健洗髮露」只要用2積分／10福利點加599元就可以換購，市價為1380元（下殺4.4折），知名線上購物平台優惠價一瓶也要1180元，用換購價相當於直接秒打近5折，實際對比真的有比市價更便宜。除了洗髮精外，還有「薄荷茶樹全身舒爽潔淨露」市價1000元，2積分或10福利點加價549元，等同市價55折入手。也建議優先使用「活動積分」兌換，因為積分檔期過後就會直接回收或報廢，具有高度的時效性，福利點則是每10點可以折抵現金1元，可以留著折抵消費金額最划算！