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總統賴清德今（20）日執政2週年，作家趙曉慧指出，有些台派的朋友看不起他，譏諷他無能、軟弱，「說真的，賴桑的風格絕不軟弱，更不是沒招，他展現的是一種『老神在在』的戰略定力和務實硬氣。」趙曉慧表示，現在民進黨在立法院，確實被藍白聯手用人數優勢死死綁住，內政上很難施展。但是，藍白那隻手根本伸不進外交跟國安領域，在這一塊，賴清德捍衛台灣主權真的是寸土不讓。趙曉慧指出，看看這兩年的外交實績，就知道賴清德有多硬，最經典的就是出訪史瓦帝尼被中共瘋狂打壓，第一次受阻，賴根本沒在怕，第二次直接玩奇襲，搭乘史瓦帝尼副總統訪台的專機突圍成功；還有施壓南韓李在明政府改掉「中國台灣」的矮化稱呼、對南非挑釁直接祭出「限制晶片出口」這種科技反制，甚至頂住地緣政治壓力完成高難度的台美雙邊關稅談判，「這些突破都在證明一件事：在全球這場地緣政治大博弈裡，賴清德的實戰跟反擊能力強到爆炸。」大讚賴清德牢守主權兩大底線、靈活運用美日國際槓桿趙曉慧續指，在國際敘事戰上，賴清德牢牢踩死兩大底線：「中華民國是主權獨立的國家」還有「台灣前途由 2300 萬人自己決定」，直接對幹中共的統戰宣傳，他這種穩健、不當「麻煩製造者」的姿態，成功拿到了美國川普政府和日本高市早苗政府的雙重信任。只要掌握美、日這兩個「超級大槓桿」，台灣在國際上就絕對有活路。而且說實在的，現在全世界都很討厭中共。台灣被霸凌的處境，反而幫我們換到了國際社會的同理心。趙曉慧大讚，就像這次出訪史瓦帝尼兩度交鋒、最後成功突圍，美、日、歐盟第一時間站出來齊聲譴責北京。這證明賴桑的戰術很精明：找一群人來一起圍毆中共，絕對比台灣自己孤軍奮戰聰明太多了。地緣政治與半導體優勢 台美關鍵利益緊密連結至於台美關係，趙曉慧表示，就是四個字「堅若磐石」，台灣卡在第一島鏈的最關鍵位置，手上又握有全世界最頂尖的半導體供應鏈，這兩個優勢完全符合美國的核心利益，美國爸爸根本不能沒有台灣。日前的「川習會」也證實了，川普的台灣政策絕不可能被習近平牽著鼻子走，而且美國國會不分黨派，挺台的力道甚至比白宮還要狠。面對立院朝小野大僵局 賴清德蓄能布局未來大選再把焦點拉回國內政治，趙曉慧坦言，立法院被藍白把持的僵局，短期內確實無解，大概會一路膠著到 2028 年國會改選。但反過來說，這也給了國民黨不演了、不裝了的擴權舞台，反而會激起台灣主流社會對民主倒退的集體憤怒，「民氣可用」這碗食材，賴清德現在正在後方沉穩地烹飪、佈局，準備把這股社會怒火轉化為 2026 縣市長大選跟 2028 總統大選的柴火。國民黨原本自認 2026 可以躺著選，但現在風向變了，2028 他們想重返執政，更是絕對沒望。趙曉慧認為，執政兩週年，賴清德展現的不是放煙火式的政治表演，而是大國博弈下的「總合戰略思維」。內政的僵局只是台灣民主轉型的排毒過程；而外交的全面突圍、台股突破 4 萬點的經濟底氣，才是判定台灣主體性到底穩不穩的硬指標。趙曉慧強調，一個真正強大的領導者，不需要在內部同溫層裡天天計較意識形態的血統純不純。而是要像賴桑現在玩的「逆向統戰」——把國際人脈吸進來、把民間資本激發出來、把跨界人才（像是林志玲）通通收編進來，把「本土挺台」的窄路，直接拓寬成「全球民主大聯盟」的大道。趙曉慧最後表示，當台灣在技術上不可或缺、在戰略上動搖不了、在治理上又展現出包容與精明時，藍白的民意泡沫時間到了自然會破。這場攸關台灣未來十年的國運大棋，賴清德正在無比沉穩地落子，我們需要的不是焦慮，而是同等的戰略自信。