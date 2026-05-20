台北101董事長賈永婕近日登上網路節目分享自身對台灣的情感，談及社會上部分批評與否定台灣的言論時，因一句「如果不愛台灣，那就不要待在這裡」，引發藍白陣營與部分評論者強烈反彈，掀起輿論風波。對此，歷史補教名師呂捷直言，此事猶如「周子瑜事件」翻版，專挑女生下手欺負，目的就是要讓當事人感到害怕，那他們就成功了。 我是廣告 請繼續往下閱讀 事件源自賈永婕與主持人邰智源在節目《下班去吃飯》的對談，兩人聊到台灣社會存在部分持續批評、甚至否定台灣價值的現象，賈永婕表示，每次看到這類言論都會感到困惑，認為在台灣生活其實相當幸福，自己走訪多國後，最後仍最想回到台灣生活。 邰智源則提到，日本作家司馬遼太郎曾書寫《台灣紀行》，並呼籲以台灣為主體思考。他感嘆，許多國際友人對台灣抱持支持態度，反而是部分台灣內部出現自我否定聲音，甚至有人宣稱「我不是台灣人」；賈永婕一聽，情緒激動附和，直說了句：「你當然可以選擇不要當台灣人，那你就不要在這裡啊！」 節目播出後，賈永婕瞬間遭到排山倒海而來的批評，反觀主持人邰智源受到的攻擊相對較少。對此，呂捷在直播中表示，整起風波有種「周子瑜事件」的既視感，指外界火力集中在賈永婕身上，本質上是一種針對女性的攻擊模式，「當年中國人欺負周子瑜，現在台灣的中國人欺負賈永婕」。他也戳破背後目的，就是要讓當事人產生恐懼，「只要你害怕，他們就成功了」。 相關新聞 台電改Logo驚動北京！國台辦怒嗆「無恥」 她傻眼：又不是中國的每月5千育兒大紅包！謝龍介酸「早就提過」：感謝賴清德跟進賈永婕被炎上關鍵曝光！媒體人揭綠營「最強組合拳」失靈了還原500萬真相！廖俊松「爆哭3天」怒噴鄭文燦：嘴巴講講、吃歸吃 林翊涵編輯記者新聞絕不僅是事件的簡單記錄，更是推動公共討論、連結社會脈絡不可或缺的橋樑。多年來，我深耕於時事脈動、政策解析與多元社會議題，而在內容呈現上，我堅持以「讀者體驗」為優先，將複雜、艱澀的內容，轉化為大眾能...作品集 賈永婕邰智源周子瑜呂捷下班去吃飯