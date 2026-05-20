不只收垃圾、找家教！PRO360達人網揭這需求6成最夯：冷門也藏金

我是廣告 請繼續往下閱讀

家庭需求（約 60%） ： 最龐大的一塊，包含水電維修、清潔、搬家及裝潢。受房市轉向影響，近期「老屋翻新」與「局部軟裝」需求明顯激增。

： 最龐大的一塊，包含水電維修、清潔、搬家及裝潢。受房市轉向影響，近期「老屋翻新」與「局部軟裝」需求明顯激增。 個人需求（約 23%） ： 涵蓋到府家教、健身教練、婚禮攝影等。

： 涵蓋到府家教、健身教練、婚禮攝影等。 商業需求（逾 17%）： 針對企業主的平面設計、顧問及外包服務。

▲PRO360 達人網經營團隊歷時九年打造全台最大生活服務媒合平台，未來將持續導入 AI 技術優化產品，朝海外亞太市場版圖積極擴張。（圖／記者徐銘穗攝,2026.05.20）

生活中總有大大小小、千奇百怪的需求！台灣生活服務平台 PRO360 達人網（7839）今（20）日舉辦媒體茶敘，董事長李倫家揭開全台 250 萬名用戶的消費趨勢。數據顯示，平台每年成交近百萬件需求，其中以「家庭維修」占 6 成最夯，甚至連「」、「」、「」等看似冷門的服務，背後都藏著驚人商機。李倫家分享，PRO360 提供超過 1,000 項媒合服務，其需求分佈精準反映了台灣人的生活型態：特別的是，平台回客率高達 6 成，且有 8 成的回訪用戶會尋找「跨類別」服務，例如找完搬家後接著找清潔，這種「」的數位管家依賴感，讓平台建立起強大的用戶黏著度。「消費者的需求多元到你不能想像。」李倫家分享了一個溫馨案例：三義木雕師傅因疫情流失陸客，生意一落千丈，後來寫信給平台希望能開拓「木雕維修」服務，成功為傳統工藝找到新路。此外，連「網路拉線」這種冷門項目也有上千次僱用紀錄，甚至連「代收垃圾」、「除草砍樹」、「墓園維護」在平台上都有穩定案源，顯示出 PRO360 的長尾效應。李倫家也分享，當初因為他自己家裡有「網路拉線」的需求，發現在市場上很難找到對應的專業師傅，於是嘗試在平台上開啟這個服務類別。沒想到這項看似微小的需求竟然異常熱門，單一項目就累積接案超過 1,500 多件。此外，平台長尾效應驚人，從專業的三義「木雕維修」，到極具生活感的「代收垃圾」、「園藝割草」，甚至連「墓園維護」都有人下單。李倫家笑說，只要是人與人之間需要的專業服務，在平台上都能精準對接。面對通膨與缺工潮，PRO360 也成為年輕人創業的起點。李倫家於會中說明，目前平台已累積近 50 萬名專家註冊，其中已有 25 萬名專家成功透過平台找到客戶、完成媒合。他觀察到，許多專家不再僅從事體力消耗大的外送，而是發展如水電、裝修或教練等具備技術門檻的專業技能。不少人從個人接案起步，隨案源穩定後逐步擴展成包商甚至成立公司，創造出遠高於傳統受薪階級的收入。展望未來，達人網正積極導入生成式 AI，目標從「被動媒合」轉向「主動解決」。李倫家形容這將是「數位家庭管家」，AI 會根據數據主動提醒用戶：「」，或是「報稅季將至，是否需要找代書」。隨著生活服務線上滲透率持續提升，達人網未來營運成長動能值得期待。