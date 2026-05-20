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賴清德喊話：儘速完成總預算案審議

今（20）日總統賴清德執政2週年，身兼民進黨黨主席賴清德下午在中常會中強調，無論名稱是中華民國、中華民國台灣或台灣，已經是一個主權獨立的國家；他也呼籲，立法院朝野各黨團，為了國家整體發展，也為了下一代更好的未來，希望能儘速完成總預算案審議，讓國家政策順利施行。民進黨下午召開中常會，據轉述，賴清德於會中表示，今天是5月20日，不僅是他與副總統蕭美琴就任滿兩年的日子，也是台灣人民在30年前，首次透過直接民選產生總統、副總統後的歷史性就職日。賴清德說，總統由人民直接選舉，不僅代表主權在民，人民是國家主人的具體實踐，更彰顯台灣，無論名稱是中華民國、中華民國台灣或台灣，已經是一個主權獨立的國家，而他今天早上，在總統府接見多位推動台灣民主化與總統直選的前輩們，感謝他們為台灣所做的犧牲與貢獻。「在這裡，我也希望所有黨公職，能承繼前輩的精神！」賴清德說，面對中國意圖併吞台灣，以統一改變台海現狀的威脅，台灣要更堅定地捍衛國家主權、守護民主自由的生活，攜手打拚，為下一代留下更好、更安全、更有尊嚴的台灣，要推動國家持續進步、照顧人民生活，政府在社福教育、民生建設、產業發展與國防安全等各項政策執行，都需要有穩定且充足的預算支應。賴清德說，據《預算法》第五十一條規定，中央政府總預算案應於去年11月底由立法院議決。然而，卻因遭擱置，拖延至今年四月底才交付委員會審查，到今天仍尚未完成三讀，已超過法定期限將近半年。賴清德提到，今年度的中央政府總預算案中各項建設，無論是產業發展、地方建設、社會福利，或民生照顧，都與國家整體發展及人民權益息息相關，若持續延宕，不僅影響政策推動，也勢必衝擊國家長遠發展，以及人民對政府運作的期待。賴清德再次呼籲，立法院朝野各黨團，為了國家整體發展，也為了下一代更好的未來，希望能儘速完成總預算案審議，讓國家政策順利施行，地方建設與民生照顧得到穩定支持，台灣持續穩健向前。