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三星電子員工為何罷工？

有多少員工參與罷工？罷工時間到何時？

三星電子工會與公司勞資談判破局關鍵是什麼？

三星罷工對韓國經濟衝擊有多大？

三星電子資方因應罷工做了什麼準備？罷工還有員工上班嗎？

韓國政府是否用緊急調解權介入三星罷工？

三星罷工難擋 韓國總統李在明震怒

三星罷工誰受惠？

三星罷工第二輪勞資協商於昨（19）日到今日進行，最終雙方未能達成共識，談判宣告破裂，三星電子工會宣布明天將如期啟動長達18天的總罷工，可能衝擊韓國經濟，究竟三星工會為何罷工？與公司在什麼項目上談不攏？《NOWnews今日新聞》帶你一次掌握。三星的競爭對手SK海力士在 2025 年 9 月與工會達成協議，將年度營業利益的 10% 固定分配為員工獎金，並取消上限，為期十年。根據韓國金融界許多分析師與證券業者估計，以 2026 年獲利預測推算，SK 海力士每位員工今年的平均獎金可達46萬至47.7萬美元，明年更可能逼近90萬美元，與三星電子拉開極大的差距，也導致三星許多員工紛紛跳槽至SK海力士，進而導致三星電子半導體部門罷工行動。三星電子三大工會提出的要求，以今年預計300 兆韓元營業利潤為基準，提撥15% 統一作為獎金、取消超額利潤績效獎金（OPI）的年薪50%上限、並要求半導體部門員工人均發放約 6 億韓元大規模獎金，同時公開獎金計算標準。雙方針對「營業利潤提撥比例」的差距約為5%。雖然看起來不多，但換算成總金額相當驚人。三星電子勞資協商20日正式破局，四萬七千名工會成員預計明（21日）起展開長達18天的歷史性大罷工，且人數可能達五萬人以上，另一方面，由於罷工人數超過三星半導體部門總員工數的一半，市場憂心正常生產將受到嚴重干擾。三星電子工會將自5月21日起至6月7日展開為期18天的罷工，若全程罷工，將成為公司57年歷史上最長的一次罷工。韓國中央勞動委員會今（20）日上午10時召開第三次調解會議仍以失敗收場，由於資方未接受調解方案，導致談判破裂。然而，三星電子直指是無法接受工會要求，讓虧損部門員工也能分享擴大的獎金紅利。三星在聲明中稱，這項條件違反了公司的績效發放獎金的基本原則。三星電子可接受用營業利益10%計算績效獎金總額，並宣稱可引進特別補償制度，但反對虧損事業也拿到高額補償。首爾市立大學經濟學系教授宋憲宰指出，一旦三星電子工會罷工成真，運作中斷所造成的損失將達到「每分鐘數十億韓元」，每天損失約1兆韓元的水準。若罷工長期持續，僅半導體部門的營業利益就可能最多減少10兆韓元。工會估計，若在此之前未達成協議，此次停工可能造成三星電子高達18兆韓元的損失。韓國國務總理金民錫也提到，「三星電子半導體廠只要停工一天，預計就會帶來高達1兆韓元（約新台幣210億元）的直接損失」；且半導體生產線只要暫時停擺，就會導致數個月無法運作。若因罷工導致原料必須報廢，經濟損失恐擴大至高達100兆韓元。金民錫指出，三星電子產值占韓國總出口近1/4。三星電子占韓國出口22.8%，並貢獻國內股市市值26%，並與1700家供應商合作，若罷工可造成韓國經濟毀滅性的損失。對於三星罷工帶來的影響，摩根大通估計，若罷工全程執行，三星營業利益損失可能介於 21 兆至 31 兆韓元之間。韓國央行評估，罷工可能使今年韓國經濟成長率減少 0.5 個百分點。三星電子半導體產線在罷工前一周，已率先進入緊急管理狀態，由於半導體生產線是24小時不間斷工作，為了預防罷工面臨的人力缺少，影響產品品質、良率，並進一步導致設備損壞，三星已先減少產量進行降載作業。另一方面，由於水原地方法院日前針對三星電子向工會提出的「禁止違法爭議行為」假處分申請，做出部分准許裁定，罷工行動期間須確保不影響產量，且不得導致生產原料受損。三星電子引述法院裁定規定，每日必要上班人員為7087人，記憶體部門需有2454人、系統半導體（System LSI）部門162人、晶圓代工（Foundry）1109人、半導體研究所566人，以及全球製造暨基礎設施總事業部，還有AI中心事業部的資料中心團隊等等。對於政府是否會動用緊急調解權介入喊停罷工，韓國僱傭勞動部20日尚未給予正面答覆，僅說現在討論緊急調解權「為時尚早」。韓國法律規定，若罷工可能嚴重影響國民生活或國家經濟，僱傭勞動部長可啟動緊急調解權介入，一旦動用緊急調解權，罷工將立即中止喊停，且30天內不得恢復。韓國歷史上僅有4次啟動緊急調解權介入罷工的紀錄，最近的一次是在2005年大韓航空飛行員罷工。李在明20日就三星電子工會方面提出的績效獎勵相關要求予以批評，指責工會的要求過分，並表示分享營業利潤的主體應是投資者，而非工會。三星電子是高頻寬記憶體 (HBM)與高階DRAM、NAND全球主要供應商大廠，SK海力士與美光兩大廠普遍被認為會是受惠對象；不過，路透則引述記憶體晶片高層說法提到，這波短缺也可能延後未來資料中心的建設計畫。由於新的產能建立需要時間，記憶體晶片製造商也將對擴產保持謹慎，一旦需求熱潮消退，產能可能會陷入閒置。三星罷工對台廠帶來的影響為何？若罷工持續，可能影響供應端產能，進一步推升記憶體價格，也可能帶動台灣記憶體廠受惠轉單效應，台灣廠商南亞科、華邦電被預期可能成為客戶轉單的優先對象，記憶體模組廠威剛董事長陳立白更認為，在預期心理助長下，可能帶動DRAM和NAND Flash漲價。