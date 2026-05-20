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總統賴清德今（20）日執政2週年，資深媒體人周玉蔻以《520，我愛你——寫給台灣的兩個30年》為題表示，真正重要的，從來不只是GDP數字，而是我們的下一代、下下一代，能不能在自由自在的環境裡長大。周玉蔻今日在臉書發文表示，今年的520很特別，有兩個「30年」：一個，是台灣總統直選30年，一個，是1996台海飛彈危機30年，也是民進黨連續執政滿10年；以及賴清德總統執政2周年。三重時間軸，在2026年的520交會。周玉蔻指出，三十年前，台灣人民第一次直選總統。面對中國飛彈威脅，沒有退縮。那一年，台灣人用選票告訴世界：我們要民主，我們不要恐懼。那是今天自由台灣最重要的起點。周玉蔻續指，十年前，台灣人民再次做出選擇。我們開始從「一中框架」的經濟路線，慢慢走向「重返世界」的大道。從依賴單一市場，變成全球供應鏈的重要力量；從低薪與被看不起的焦慮，慢慢長出新的國家自信。周玉蔻表示，今天的台灣，已經是全球第六大股市。今年，也將成為全球前二十大經濟體。我們不是大國。但我們正在變成一個中等規模、卻強大而自由的國家。這一切，不是哪一個人完成的。是很多很多台灣人，一起累積而來。工程師、勞工、企業、民主前輩、軍人、醫護、老師、還有每一個願意守住這塊土地的人。兩年前，人民再一次選擇繼續走在這條路上。所以台灣今天，才能更有氣力。周玉蔻強調，始終相信，真正重要的，從來不只是GDP數字，而是我們的下一代、下下一代，能不能在自由自在的環境裡長大。希望有一天，他們到國外參加活動時，胸前的名牌不用再被改掉；不用再被矮化；不用再被世界誤認；可以很自然地說：「我來自台灣，我的國家叫中華民國。」