本次演出採實名抽選制，「台灣在住登記：2026年5月25日至5月27日」、「全球登記：6月1日至6月3日」，票價為4980元、4480元、3480元，皆在遠大售票系統進行登記，想前往現場一睹國寶級美男的粉絲千萬別錯過！

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▲山田涼介將到台北流行音樂中心開唱。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

日本星達拓娛樂（STARTO ENTERTAINMENT）超人氣團體「Hey! Say! JUMP」成員山田涼介，日前在生日當天，宣布了首次個人亞洲巡迴演唱會「Ryosuke Yamada ASIA TOUR 2026 Red.Y in Taipei」，將於2026年9月5日（六）及9月6日（日）在台北流行音樂中心舉行演出，「Ryosuke Yamada ASIA TOUR 2026 Red.Y in Taipei」將於9月5日（六）、9月6日（日）在TAIPEI MUSIC CENTER舉行，票價訂為4980元、4480元、3480元，採實名制抽選方式販售。台灣在住登記時間為2026年5月25日（一）至5月27日（三），全球登記時間為6月1日（一）至6月3日（三），若仍有剩餘票券，預計將於6月17日（三）透過Ticket Plus 遠大售票系統開放一般販售。長年以「Hey! Say! JUMP」成員身份活躍於日本演藝圈的山田涼介，影視歌三棲發展，直播電競也都十分在行，持續展現全方位實力。近年他逐步深化個人音樂活動，從作品製作到舞台呈現皆展現更鮮明的個人風格。以「Ryosuke Yamada」名義推出音樂作品後，迅速獲得各界肯定，不僅屢屢締造亮眼銷售成績，也再次證明其作為歌手的穩定實力與號召力，2025年山田涼介舉辦首次個人演唱會「Ryosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED」門票開賣即秒殺，巡演最終場更於日本全國約250間電影院同步直播，並擴展至台灣、韓國、香港等地放映，足見其跨地域的高人氣，也讓他對全球歌迷的支持表達由衷感謝。在確定台北場演出後，山田涼介也難掩期待之情，開心直喊「非常期待能和大家見面」！他表示去年在個人演唱會的直播活動中，收到了許多歌迷溫暖的支持與回饋，也因此促成了這次亞洲巡迴演唱會的實現，真的非常感謝大家支持。距離上一次以團體「Hey! Say! JUMP」成員身分來台開唱已經暌違7年，他也發願能藉由這次演出，讓大家看見更加成熟的山田涼介，以及作為個人歌手「Ryosuke Yamada」所帶來的全新舞台魅力。隨著第二張全新專輯《Are You Red.Y？》推出，山田涼介將在六月於日本展開首次個人巨蛋巡演「Ryosuke Yamada DOME TOUR 2026 Are You Red.Y？」，他也在訪問中提到，透過這段時間的點滴累積，逐漸找到更貼近自我的音樂方向，希望能透過現場演出，將這份轉變與成長完整呈現給一路支持他的歌迷。