總統賴清德今（20）日在就職2週年談話中宣布人口政策新措施，將推出「0至18歲每人每月5000元成長津貼」，主打減輕育兒負擔、強化少子化對策。政策一出，引發地方政府與社會關注，各縣市是否跟進或加碼也成為焦點。對此，新北市長侯友宜表示，對此項政策「樂觀其成」，至於是否加碼，他也保持開放態度。 我是廣告 請繼續往下閱讀 侯友宜今日在市議會接受總質詢時提到，少子化已是國安等級的重大問題，對於賴清德提出的成長津貼政策，他是相當樂觀其成，認為是值得推動的「好政策」。侯友宜續指，相關細節仍待行政院進一步公布，包括中央與地方如何分工協作，地方政府也需要清楚規劃配合方式，才能順利推動。 民進黨議員卓冠廷關切，若為財政狀況較佳的縣市，可能會提前上路或是提出金額加碼，他也建議新北市府可評估針對0至18歲區間的加碼方案，以進一步照顧市民家庭。侯友宜則回應表示，市府目前正進行明年度預算編列作業，對相關可能性持開放態度，會依財政狀況審慎評估，同時也會與中央密切溝通，待政策細節更明確後再做進一步決定。更多「賴就職2週年」相關新聞。 相關新聞 台電改Logo驚動北京！國台辦怒嗆「無恥」 她傻眼：又不是中國的每月5千育兒大紅包！謝龍介酸「早就提過」：感謝賴清德跟進賈永婕被炎上關鍵曝光！媒體人揭綠營「最強組合拳」失靈了還原500萬真相！廖俊松「爆哭3天」怒噴鄭文燦：嘴巴講講、吃歸吃 林翊涵編輯記者新聞絕不僅是事件的簡單記錄，更是推動公共討論、連結社會脈絡不可或缺的橋樑。多年來，我深耕於時事脈動、政策解析與多元社會議題，而在內容呈現上，我堅持以「讀者體驗」為優先，將複雜、艱澀的內容，轉化為大眾能...作品集 賴清德侯友宜成長津貼加碼卓冠廷