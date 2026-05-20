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▲《曼達洛人與古古》是《星際大戰》系列影迷今夏最期待的強片，全球首映票房被看好有機會達1.6億美元。（圖／盧卡斯影業提供）

▲《星際大戰》系列新片《曼達洛人與古古》，導演強法夫洛（左）與男主角佩德羅帕斯卡（右）到了東京宣傳，日本是《星戰》影片的大票倉之一。（圖／盧卡斯影業提供）

▲佩德羅帕斯卡（右）為日本熱情影迷簽名，可愛的古古（左）也在紅毯上出現。（圖／盧卡斯影業提供）

全球《星際大戰》粉絲期待了將近7年，終於等到最新的相關影片回歸大銀幕，《曼達洛人與古古》除了繼續讓在影集中已經很討喜、可愛的古古賣萌，並展現自己在戰鬥力上的成長，特效畫面處理的水準也讓先睹為快的觀眾讚嘆，首映票房預估有望拿下冠軍、全球有機會達到1.6億美元，台灣今（20）日起正式上映。《曼達洛人與古古》，全版本在全台各地熱映中，扮演曼達洛人的佩德羅帕斯卡與導演強法夫洛，昨日在東京出席全球宣傳最終站活動，引爆追星狂熱，除了湧入大批粉絲瘋狂捕捉古古的超萌身影，4月宣布與新木優子結婚的中島裕翔也特來站台，還送給古古日本傳統紙傘當禮物。日本也是《星際大戰》系列的大票倉，想要達到全球首映票房1.6億美元，不能不先過去拜碼頭。曾經執導開啟漫威影視宇宙關鍵大片《鋼鐵人》的強法夫洛，表示曼達洛人與古古的關係演變非常奇妙，從最初心不甘情不願的「保護者」與「被保護者」，到如今已昇華為堅不可摧的靈魂連結，而且現在的古古不僅僅是負責賣萌，更學會保護自己，在片中展現出的戰鬥實力將讓觀眾感到驚喜。強法夫洛也強調，這部電影全程專為IMAX特製拍攝，正是為了帶領觀眾重溫他當年第一次看到《星際大戰》時那份純粹的激動與震撼，結合了頂尖的數位科技與《星戰》系列傳統的手工模型、道具質感，打造出前所未見龐大規模的銀河冒險。這一次連IMAX專屬的倒數10秒短片，都有《曼達洛人與古古》特製版本，觀眾不要太晚進場。台北的《星戰》迷，昨（19）日晚間先睹為快，給予熱烈好評，不只娛樂性獲得肯定，視覺特效也得到極佳的評價，尤其曼達洛人與古古這對銀河搭檔之間的情誼，更令人為之動容。闊別近7年，《星戰》系列新片重回台灣的戲院，首映票房能衝多高？各方也在拭目以待。