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▲台電文創新作「千千杯、瓦瓦碗」，將退役電表玻璃蓋重新熔融製成玻璃餐具組，讓記錄「能源記憶」的電表轉化為蘊含「生活溫度」的餐飲器皿。（圖／業者提供）

▲每一只杯碗標皆標有代表機械電表的專屬材料編號「C003」字樣貼花，賦予獨一無二的電力身分。（圖／業者提供）

▲台電文創設於2018年，結合自身發電產生副產品、退役設備及回收料件資源等投入循環經濟再利用。本次特展也展出退役變電箱、退役封水銅條、日月潭底泥及退役木橫擔等歷年再製計畫經典作品。（圖／業者提供）

▲台電文創設於2018年，結合自身發電產生副產品、退役設備及回收料件資源等投入循環經濟再利用。本次特展也展出退役變電箱、退役封水銅條、日月潭底泥及退役木橫擔等歷年再製計畫經典作品。（圖／業者提供）

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台電文創新品亮相！以電業退役材料再製小物屢次引發話題的台電文創，近日舉辦年度特展「60Hz STEREO/RETRO：千瓦之後 ∞ 電氣回聲」，地點選在曾作為台電總部、有近百年歷史的台電核火工處，首次展出以退役電表製成的玻璃餐具組，及退役變電箱、退役封水銅條、日月潭底泥及退役木橫擔等歷年再製計畫經典作品。台電表示，展覽展出至5月31日，歡迎民眾前來感受百年電業退役材料與電力廢料蛻變重生的精彩風貌。台電表示，電表作為最貼近民眾的電力設備，承載了無數家庭的生活軌跡。隨著電力技術邁向數位轉型，退役的機械電表迎來轉身契機。台電文創近年展開「退役電表再製計畫」，持續探索退役電表再利用的可能性，繼2022年首度運用電表玻璃蓋設計技能競賽專屬獎盃、2023年將電表封印鎖以現代工法再製成無線充電盤，今年再推出新作，讓電表走入家庭，變身餐桌上的食器。台電指出，以電力專用單位「千瓦小時（kWh）、瓦（Watt）」取名的「千千杯、瓦瓦碗」，是將退役電表玻璃蓋重新熔融製成的玻璃餐具組，讓記錄「能源記憶」的電表轉化為蘊含「生活溫度」的餐飲器皿。而每一只杯碗標皆標有代表機械電表的專屬材料編號「C003」字樣貼花，賦予獨一無二的電力身分。歷年廣獲好評的經典作品在本次展覽同樣看的到，包含動員全台區處收集近4,000片退役變電箱門板裁製成的餐桌隔熱墊；利用日月潭抽蓄機組獨有的「封水銅條」再製成的日月潭水力筆、筆座和桌上小物轉子造型陀螺；將電廠發電副產品煤灰，與白陶瓷土混合燒製而成的人孔蓋造型杯墊；以電桿上用來支撐電力設備的「木橫擔」設計成的閱讀燈。台電說明，台電文創設於2018年，結合自身發電產生副產品、退役設備及回收料件資源等投入循環經濟再利用，至今已使用超過3公噸煤灰、2.4公噸底泥、近4000片變電箱與3300顆線路絕緣陶瓷礙子等，並與國內近20個設計品牌合作，希望推動循環經濟之餘，也能扶植國內設計產業；更曾獲金點設計獎、Pinkoi Design Award等獎項肯定。台電文創年度特展今起於台電核火工處禮堂免費展出至5月31日（開放時間11:00-17:00，週一、週二休展），期間還有專人導覽、設計沙龍及品牌市集等系列活動。台電廣告