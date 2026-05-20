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總統賴清德今（20）日發表就職2週年演說，中國國台辦則以「四個不了」做為回應，並強調，不管台灣怎麼選舉，都改變不了是中國一部分的地位。對此，民進黨發言人吳崢下午直言，「快被煩死了」，因為國台辦每個星期都在講同樣的話。對於賴清德的演說，國台辦發言人朱鳳蓮以「四個不了」做為回應。朱鳳蓮說，不管賴清德說什麼或做什麼，都掩蓋不了其冥頑不化的台獨本質，改變不了台灣是中國一部分的地位，割裂不了兩岸同屬一個中國的歷史和法理連結，更阻擋不了祖國終將統一也必將統一的歷史大勢。對此，吳崢下午回應，國台辦講說，無論賴清德說了什麼，都無法改變他們口中的「四不」，不清楚是不是國台辦用講的，就能達成他們想要的目標，「但有一件事我可以確定，就是我快被煩死了」。吳崢無奈說，國台辦每個星期都在講這些話，他記得上個星期，也提到一模一樣的問題，無論國台辦用什麼樣的言語去辱罵、去詆毀賴清德，一個清晰的現實就是，如同總統今天在中常會上的致詞，今天是台灣充滿歷史性的日子，因為今天是台灣民選總統的30週年。「台灣人民自己選出自己的總統，組成自己的政府，台灣我們有自己的主權！」吳崢說，如同總統說的，無論稱呼它為中華民國、台灣、或是中華民國台灣，都是一個主權獨立的國家，「我想這一點，無論是國台辦說什麼都不會改變」。