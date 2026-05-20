我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨近日確定將推派黨內立委沈伯洋角逐台北市長，狠狠打臉過去曾公開揚言，要是沈伯洋參選，就送2000份雞排的資深媒體人謝寒冰，而資深媒體人黃揚明也同步提供100杯珍奶，讓支持者可以「雞排配珍奶」一次到位。謝寒冰18日在臉書發文公布「冰哥發雞排」的具體時間與地點。第一場將於5月21日（週四）下午2時，在TVBS總部（台北市內湖區瑞光路451號）舉行；第二場則訂於5月22日（週五）下午2時，在中天電視總部（台北市內湖區民權東路六段25號）發放。謝寒冰也透露，這次活動獲得多位友人與支持者贊助，包括台中廣播公司總經理莊子富贊助2萬元、台北市議員徐弘庭贊助1萬6000元、哏傳媒台長贊助1萬元，以及好友李永吉贊助3萬元，協助完成這場「雞排之約」。另一位資深媒體人黃揚明，昨(19)日也在臉書表示，自己先前曾在《大新聞大爆卦》節目中承諾，如果謝寒冰發雞排，他將同步提供100杯珍珠奶茶，讓支持者「雞排配珍奶」一次到位。黃揚明指出，珍珠奶茶將於5月22日下午2時，在中天電視台門口與謝寒冰的第二場雞排發放同步進行。不過當天本人不會親自到場，而是以實際行動兌現承諾，自己只是「搭冰哥的順風車」。