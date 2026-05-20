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▲金城武被陳鎮川（如圖）爆料，房間邋遢到要用跳的走路，因為滿地都是脫下來的衣服。（圖／翻攝自坐吧聊聊YouTube）

▲金城武傳聞定居日本，偶爾回台灣，現在的他熱衷務農，過著安閒的田園生活。（圖／路透社）

傳奇男神金城武戲齡37年，不過2017年年底拍完港片《風林火山》後就銷聲匿跡，連去年底電影上映都沒有現身跑宣傳，讓這位從不經營明星人設的巨星維持一貫的神祕感。曾經和金城武共事的王牌經紀人陳鎮川，近日上節目分享，金城武房間邋遢到外人無法想像，「從他房門到他床上，我是用跳進去的，滿地都是脫下來的衣服。」日前，陳鎮川上節目《坐吧！聊聊》分享前同事金城武私下不為人知的一面，當年擔任男神執行助理的陳鎮川，某次去金城武天母家中接對方工作，「他在家裡簡直是你沒有辦法想像的宅跟邋遢，從他房門到他床上，那時候他還是小朋友還在賴床，我是用跳進去的，滿地都是脫下來的衣服。」陳鎮川也形容，金城武真的長得很帥氣，「無時無刻都在發亮」，而男神除了工作之外就是喜歡小酌兩杯，以及在家裡打電動，此外，陳鎮川還透露，自己第一首發表的歌詞即為金城武的成名曲〈標準情人〉，「當時有一首歌要錄音前都沒有歌詞，我的主管姚宜君說我會寫劇本，要我寫寫看，後來製作人覺得其實滿好的，就用了！」關於金城武的近況，大陸時尚雜誌《ELLE MEN睿士》2014年專訪男神，問及未來有無可能執導演筒，金城武表示，小時候想過，但現在已經打消念頭，看導演導戲覺得很佩服、很辛苦也很厲害，記者說不做導演還是可以進行創作，他回答：「對，不過如果不當演員，我也不一定會去創作，反而會做一些簡單的體力活，比如種田啊！種樹啊！養一些牛和豬。」2024年10月底，陳昇露面宣傳跨年演唱會，被問及徒弟金城武的消息，他笑著脫口：「聽朋友的朋友說，他現在在種田，他比較少和我聯絡，比較會跟阿煜（客語金曲歌王黃連煜）他們聯絡，我不太清楚，他現在可能回歸我們之前就很想做的事，種田啊、蒔花養草，我不太主動會去Call人家。」金城武小檔案綽號：Aniki（大哥）生日：1973年10月11日（52歲）出生地：台北血型：O星座：天秤座語言：國語、台語、日語、英語、粵語身高：180公分最愛食物：冰咖啡家中排行：老么興趣：打電動、塗鴉、唱歌、彈吉他、寫歌、演戲代表作：《人魚傳說》、《重慶森林》、《報告班長3》、《校園敢死隊》、《墮落天使》、《號角響起》、《心動》、《向左走·向右走》、《如果·愛》、《投名狀》、《赤壁》、《擺渡人》