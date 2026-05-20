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▲台中市議員第八選區：擬參選人 網路聲量排行。（圖／QuickseeK提供）

▲台中市議員第八選區：藍綠白擬參選人 網路聲量佔比。（圖／QuickseeK提供）

▲台中市議員第八選區：擬參選人臉書經營成效數據。（圖／QuickseeK提供）

台中市北屯區今年的議員選舉相當激烈，原有6席議員，因北屯區近年人口成長，年底選舉將增一席變7席，該區前議員黃健豪選上立委、議員陳成添選上台中農會理事長後放棄連任、議員曾朝榮擬交棒給兒子曾諮耀，年底北屯區大洗牌。藍營除了提名爭取連任的沈佑蓮、賴順仁外，另提新人吳宗學、許育璿，綠營提名現任的謝家宜和兩名新秀曾諮耀、陳信秀，民眾黨則提名邱于珊，藍綠白都想藉機擴大版圖，年底選戰至少是8搶7，成為台中最有看頭的選區之一。透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察北屯區年底8名參選人的網路聲量排行，由高至低依序是謝家宜2,029、邱于珊1,973、吳宗學1,165、沈佑蓮1,104、陳信秀965、賴順仁854、曾諮耀830、許育璿342。由聲量排行可以見到，空戰聲量並非此區現任議員、參選人的強項，第一名謝家宜的熱門話題，與市政監督較有關係，包括質疑環保局清潔隊竟然將餿水到水溝、盧市府連春聯張貼都要求KPI等，其他人的熱門話題都跟大咖拉抬較有關。例如邱于珊的熱門話題是跟柯文哲、黃國昌等一起出席媽祖繞境活動，吳宗學的熱門話題則是來自黃健豪、江啟臣的拉抬。北屯區是現在全台灣人口最多、移入最快的議員選區，觀察該區藍綠白三黨在該區的戰力，平均下來，近3個月來，民進黨在該區總聲量3,166（聲量佔比41%）、國民黨2,676（34%）、民眾黨1,973（25%） ，換言之，該區所有參選人平均每天討論度不到90則。這顯示目前北屯區的選將普遍著重跑基層、掛看板的傳統戰法，對於網路空戰則處於「集體乏力、尚未開墾」的藍海階段。這時候，誰能率先掌握網感、引爆話題，誰就能以極低的成本，在北屯區的空戰強勢突圍。觀察北屯區擬參加年底選戰的8名參選人臉書經營成效數據，大部分參選人的追蹤數落在2,600至7,700區間、互動次數落在128至246 次。邱于珊雖擁有全區最高的粉絲數12,287人，但平均互動數卻僅有的31次，敬陪末座，她的熱門話題多靠明星加持，較缺乏個人特色。至於藍綠陣營的新人則展現較高的粉絲「黏著度」，民進黨新人陳信秀粉絲雖僅有1,294人，卻衝出全區次高的250次平均互動；國民黨新人吳宗學有2,771 粉絲，在該區也不算高，但互動次數有245次相對出色。不過總體而言，該區8名人選的實力都很平均且同質，只要有人能突破這個區間，就能成為整片藍海的贏家。北屯區8搶7，雖然席次釋出，引發三黨群雄並起，但網路數據顯示，目前多數選將的經營策略仍高度偏重傳統陸戰與看板攻勢，現任議員與新人們創造議題的能力不強，每日加總的討論度不足90則，網路社群在正面臨集體的「聲量真空期」，該區空戰不僅大有可為，更是打破陸戰僵局的決勝點。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com