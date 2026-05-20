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前台北市長柯文哲因涉入京華城、政治獻金等4大案，一審遭重判17年徒刑。法院考量其財力與社會地位，認為具有潛逃風險，因此裁定自5月15日起延長限制出境、出海，並持續接受8個月科技監控。對此，柯文哲怒轟司法淪為政治工具，甚至揚言若電子腳鐐再繼續戴下去，「我就把『賴清德』3個字刻在上面」。柯文哲今（20）日受訪時再度火力全開，他表示自己現在腳上還掛著電子腳鐐，完全無法理解背後目的，更反問一句：「柯文哲會逃亡嗎？」同時他也提到，如果自己真的逃亡，「民進黨一定開香檳慶祝，民眾黨就完了」，因此自己根本不可能離開台灣。柯文哲強調，自己從頭到尾沒有做錯事，並痛批法院以替民眾黨貪污210萬元等罪名重判13年，再加上背信與公益侵占等案件，累計判刑17年。他直接點名總統賴清德，怒嗆不要再否認干預司法，在賴的手下，司法已經變成政治工具，甚至脫口痛批說：「你實在是有夠不要臉！」談到科技監控措施時，柯文哲情緒更加激動，直言若電子腳鐐還要繼續掛下去的話，「我就把『賴清德』3個字刻在上面」，語氣充斥著不滿。而在記者會結束、柯文哲準備離場時，民眾黨主席黃國昌還當場哼唱一句「刻在我腳踝的名字」，頗具挑釁意味，也再度引發外界熱議。