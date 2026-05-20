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▲黃國昌（如圖）參與時尚節目錄影，現場改造變身清新男神，和原本嚴肅的政界人士形象大不同。（圖／TVBS提供）

民眾黨主席黃國昌近期瘦身有成，還練出胸肌與腹肌，日前他參與時尚節目《女人我最大》，一改平時嚴肅拘謹的形象，藏在衣服底下的好身材成為全場焦點，讓主持人藍心湄忍不住當場要摸摸看「驗貨」，全場瞬間變超嗨！面對藍心湄的熱情互動，黃國昌一度顯得十分靦腆，被笑問「怎麼都不講話」時，他更老實坦言：「見到妳我很緊張。」但隨後聊開了黃國昌自爆，留學日本時，還曾被同學說是法學界的木村拓哉。黃國昌表示，這次會狠下心減重其實是為了健康著想，不過他現在的治裝費居然是「零元」！黃國昌笑說：「結婚以前，都是自己買衣服，結婚後衣服都是太太買。」隨後更隔空向老婆甜蜜放閃，直言這樣的生活：「很方便也很幸福，太太買什麼我就穿什麼，到目前為止沒有不喜歡的。」聊到顏值話題，黃國昌還自曝過去在日本留學時，曾被同學封為「法學界的木村拓哉」。在節目現場，髮型師 Ryan 與造型師璟毅更親自聯手替黃國昌進行大改造，改掉他原本拘謹、嚴肅的形象，重新打造清新時尚風格，改造後的型男模樣，讓現場來賓一看全都驚呼連連。同場來賓還有黃國昌的工作夥伴陳智菡、藝人王瀅、愷愷等人。陳智菡在節目中首度公開自己的愛美花費，坦言平時以網購居多，大方分享私下保養與購物習慣。而女藝人王瀅、愷愷姊妹檔則透露，為了維持完美狀態，一年花費上看百萬保養自己，姊姊王瀅尤其熱衷頭皮保養與按摩體雕，對身體保養的重視程度讓現場讚嘆不已。藍心湄也分享了自己的凍齡習慣，她表示，「自《女人我最大》節目開播20幾年來，我從未去過美容中心做臉護膚過。」藍心湄說，平時都是在家DIY保養，甚至連頭髮都是親自染，一席超省時、省錢的極簡分享讓所有人驚訝不已。本集內容將於今（20）日晚間9點，在TVBS歡樂台42頻道播出。