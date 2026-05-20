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民進黨近日確定將推派黨內立委沈伯洋角逐台北市長，狠狠打臉過去曾公開揚言，要是沈伯洋參選，就送千份雞排的資深媒體人謝寒冰，而資深媒體人黃揚明也同步提供100杯珍奶，讓支持者可以「雞排配珍奶」一次到位。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今日回應表示，促進市民福利，「我就不跟別人搶雞排了」。沈伯洋今（20）日中午拜會台北市議會民進黨團，針對媒體人謝寒冰兌現承諾，將於兩家媒體門口發放2,000 份雞排，並「歡迎沈伯洋一同來領雞排」一事表示，樂見市民幸福感提升，為促進市民福利就不與民眾搶領雞排，並直言，「市民幸福我就幸福」。沈伯洋今日中午拜會台北市議會民進黨團，會後，有記者問及，媒體人謝寒冰本（5）月18日發文兌現承諾，將於兩家媒體門口發放 2,000 份雞排，並表示「歡迎沈伯洋一同來領取」。對此，沈伯洋則笑稱，促進市民福利，「我就不跟別人搶雞排了」，自己宣布參選台北市長後，就陸陸續續有人發放雞排珍奶，參選至今短短一周就能為台北市民增加幸福感，他很開心，直言「市民幸福，我就幸福」。沈伯洋表示，好像發雞排變得越來越多市民也非常有感受這種幸福感，因為雞排其實是一個當有壓力等狀況都會想去吃或喝珍奶，產生幸福感，他從參選到現在也才一個禮拜而已，能夠讓市民有這種幸福感，覺得是很好。