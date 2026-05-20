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三班護病比明年分階段上路 衛福部：程序進行中

三班護病比於立院三讀通過入法，衛福部拍板延長2年緩衝期。不過，總統賴清德日前宣布，三班護病比「從明年5月20日分階段開始實施」。而原先衛福部長石崇良承諾力拚5月20日、甚至是5月12日預告。衛福部醫事司副司長劉玉菁則說，因應提早且分階段實施的條件，中間經過許多變動，因此法制作業一直無法定案，預計5月底預告。劉玉菁接受媒體聯訪時提到，有關三班護病比標準納入醫療機構設置標準修正進度，原本立法院修法後，就開始進行作業，但總統在5月12日公開宣布，要把事情提早、分階段施行。劉玉菁說，衛福部需要針對分階段、場域等進行資料蒐集、討論，預告版本草案會比較周全。「目前程序正在進行中。」她提到，會努力在5月底完成程序、進行預告。劉玉菁提到，全國醫院有400多家，不僅是醫學中心，其他醫院也必須一起討論，整體作業納入設置標準內會較為周全。立法院5月8日三讀通過《醫療法》部分條文修正草案，正式將「三班護病比」納入法律規範。未來醫院急性一般病床的三班護病比，將由中央主管機關依病人安全及護理人員勞動權益訂定標準，並至少每3年檢討一次，必要時可進行調整，且明定醫療機構分3等級，罰則最重可停業1年。而賴清德在5月12日出席「115年國際護師節聯合慶祝大會」，致詞時當場宣布，三班護病比「從明年5月20日分階段開始實施」。