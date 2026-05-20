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五大金句如下：

總統賴清德今（20）日發表執政兩周年談話，全篇以「總統直選三十週年」歷史意義貫穿，據指出，談話凸顯值此總統直選30週年的當口，台灣人如何以民主為舵、以自由為槳，持續穩健向前、邁向世界，勇敢追求未來；其中，更有五大金句引起網友關注，包含「民主是台灣最重要的名字」、「台灣的未來，不能由境外勢力決定，也不能被短期利益綁架」、「為了保護，不是為了對抗；為了穩定，不是為了衝突」、「年輕世代的勇氣，是台灣繼續前進的動力」以及「台灣力量不在國土大小，而在走向何方」。賴清德上午於總統府以「總統直選三十週年，勇敢追求未來」為主軸，發表談話，論述兩岸、經濟、人口到國防，層層展開，最後收束到民主台灣的國家定位。據指出，無論是爬梳台灣民主近代發展歷史、說明提升國防力量重要性、提出新的人口對策，或是對台灣下一世代的願景與承諾，賴清德的談話，都凸顯值此總統直選三十週年的當口，台灣人如何以民主為舵、以自由為槳，持續穩健向前、邁向世界，勇敢追求未來。「民主社會一定會有不同意見，朝野之間也一定會有競爭」，這正是民主社會的多元與可貴。賴清德過去曾提到，台灣是亞洲民主的典範與燈塔，過去30年間，台灣人用一張張選票寫下民主史，用一次次和平政權移轉，證明民主台灣的成熟，而台灣的韌性，不只展現在產業發展、經濟成績，同樣體現於民主體制，「民主」，是台灣最重要的名字，也是台灣為國際社會熟知的閃耀名片。據指出，面對有心人士鋪天蓋地的「疑美論」、「台灣籌碼說」，賴清德以「台灣的未來，不能由境外勢力決定」回應，其一呼應總統一貫立場，「台灣的前途，由台灣2300萬人決定」，彰顯台灣人的主體性；其二喊話所有中方在台協力者，迷途知返，以國家利益為前提，而非被境外勢力各種不切實際的「短期利益」迷惑，要拒絕「以和平包裝統一的統戰」；其三提醒台灣社會，確實有境外勢力對台虎視眈眈，持續分裂台灣社會，「珍惜和平，但不是放棄自由，願意對話，但不是接受矮化」。談及強化國防實力，賴清德表示，強化國防自主防衛力量、與理念相近國合作，不是為升高衝突，是為保護人民；不是為了對抗，是為了維護台海與印太和平穩定，同時強調「台灣務必要成為有實力保護自己，也能夠維護台海和平穩定的國家」 。據指出，一來呼應當年就職談話，「兩岸的未來，對世界的局勢有決定性的影響」，如今，在總統直選30週年的十字路口上，承接民主化台灣的世代，將是和平的舵手，責任重大；二來也直面回應相關人士試圖把台灣說成麻煩製造者的論述，重申採取對抗與試圖升高衝突的從來不是台灣。賴清德喊話年輕朋友，用創意、專業與行動，打開台灣下一個世代的未來，他也將支持轉化為實際政策，提出台灣人口對策新戰略，要為0-18歲的孩子準備成長津貼，支持他們勇敢追求未來。此外，賴也以台灣作家楊双子為例，展現他對台灣年輕世代的信心與熱切。談話最後表示，台灣的力量，不在人口多寡，而在人民的自由意志；不在聲量高低，而在價值清楚；不在國土大小，而在我們始終沒有放棄自己的方向。其一呼應了民主前輩鄭南榕所說「我們是小國小民，但我們是好國好民」；其二展現他一貫「守護民主、穩定現狀」的方向；其三，點出台灣的自信，台灣作為民主燈塔，我們前進的方向，也引導著世界前進。