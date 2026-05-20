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消防人員在案發現場目擊熊出沒

日本岩手縣西和賀町，今（20）日一名外出採山菜的85歲男子，被發現陳屍於自家附近的溪谷中，警方初步研判可能是遭到熊攻擊。岩手縣今年4月也曾發生一起60多歲婦人入山採野菜遇熊襲喪命的事件，熊害再起引發關注。綜合日媒報導，當地時間20日上午7時39分左右，一名女子報案說自己85歲的父親外出採山菜後，「一直沒有回家」。之後約在上午8時左右，該名女子再度聯絡消防單位，表示在自己家附近的溪谷發現有人受傷。消防人員趕赴現場時，在周圍目擊到一頭熊，為了確保安全，消防人員一度留在車內待命，不敢輕易靠近。等到上午10時左右抵達溪谷後，發現男子已死亡，且頭部與身體都有嚴重損傷。綜合死者身上傷勢以及消防人員在現場附近目擊到熊的事實，警方初步認為男子極可能是遭熊襲擊致死。不過，詳細死因與案發經過仍待後續調查釐清。