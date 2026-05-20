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高端海島體驗又便利入境 台灣旅客搶手熱門選擇

▲短程海島旅遊需求近年持續升溫，豐富的海洋資源與熱帶風情吸引不少台人搶票旅遊。（圖／菲律賓觀光部台灣分處提供）

英語遊學成新亮點 海外長居更可申請特別簽證

▲菲律賓當局近年來針對短期遊學、長期旅居都等不同需求都提供不同的服務方案，盼能成功展示菲律賓在度假旅遊外的風光。（圖／菲律賓觀光部台灣分處提供）

隨著暑假旅遊需求升溫，想出發前往海島國家渡假旅遊的民眾也開始搶機票、訂飯店，菲律賓觀光部為此也特別趁著2026台北國際觀光博覽會期間推出結合的新型態旅遊提案，盼在夏季旅遊旺季前搶攻台灣市場。今年的台北國際觀光博覽會將於5月22日至25日在台北世貿一館登場，菲律賓觀光部將攜手多家旅遊品牌，主打免簽、飛行時間短與多元旅遊產品，吸引旅客規劃暑期海外行程。觀光部表示，短程海島旅遊需求近年持續升溫，菲律賓憑藉便利入境條件與豐富海島資源，逐漸成為台灣旅客熱門選項。今年旅展主軸除傳統度假行程外，更延伸至海外生活與退休規劃，希望透過旅展讓民眾一次掌握從旅遊、進修到長期居留的完整選擇。在奢華度假方面，永信旅遊推出馬尼拉五星「Solaire Resort」四日自由行，每人2萬2888元起，包含稅金、早餐與接送，主打城市娛樂、購物與高端住宿體驗。長汎假期則推出旅展限定「宿霧鯨鯊5日」一口價1萬7888元起，主打與鯨鯊共游及海島度假體驗。富立旅遊鎖定情侶與閨蜜客群，推出長灘島五星自由行第二人現省2萬元優惠，旅客可入住Discovery Shores Boracay或Henann系列渡假飯店，強調浪漫與高端海島體驗。此外，菲菲旅遊推出多款巴拉望、科隆等跳島與潛水行程，旅展現場付訂第二人再減2000元；BE Hotels and Resorts則推出薄荷島雙人奢華度假專案，入住BE Grand Resort Bohol並結合海上冒險行程，限時折價3000元，瞄準喜愛奢華與冒險兼具的旅客族群。除旅遊市場外，英語遊學亦成為本次主打重點。克拉克Talk Academy推出2026年度限定優惠，在指定期間報名課程即可享學費半價，並須搭配校內宿舍，主打安全與高隱私學習環境，吸引希望結合旅遊與自我進修的族群。觀光部指出，近年菲律賓也逐漸成為海外長居與退休熱門選項。馬尼拉經濟文化辦事處未來將提供新服務，協助外籍人士申請「特別居留退休簽證」（SRRV）。該簽證由菲律賓退休署審核，依年齡與退休金條件提供不同方案，持有人可享多次入境、無限期居留及部分稅務與行政便利，吸引有意規劃海外生活者關注。菲律賓觀光部表示，今年旅展希望讓旅客看見菲律賓不僅是短期度假目的地，更是結合學習與長期生活的多元選項，並邀請民眾於5月22日至25日前往台北世貿一館C415攤位，搶先規劃專屬夏日海島行程。