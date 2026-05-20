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台美對等貿易協定（ART）要求台灣須在3年內完成「移工零付費」，但國民黨台北市議員楊植斗昨（19）日批評，政府有意要求製造業、漁撈業3年內全面吸收移工來台成本，並認為未來勢必擴大到家事移工，將讓一般家庭照顧成本高。勞動部回應，目前ART並沒有包括家庭看護工，也強調調適期將與產業、雇主團體溝通，降低企業與漁撈業雇主的成本負擔。楊植斗表示，賴清德要推「移工零付費」，行政院也在4月通過相關草案，要求在製造業、漁撈業者在3年內全額負擔移工海外招募費、仲介費，以及機票等，最高每一位移工都要增加19萬元成本。他說，即便製造業、漁撈業移工與一般民眾無關，但他質疑接下來就可能會是放寬與民眾切身相關的家事移工，因為當製造業、漁撈業移工來台都可以零付費的話，誰會想要來擔任「錢少事多」還要自己出機票、仲介費的家事移工。他認為，台灣失能者家庭暨看護雇主協會先前就在凱道表達，反對移工來台費用轉嫁雇主，因為這些成本若是轉到照顧家庭上面，將會讓這些弱勢家庭喘不過氣，強調移工來台固然辛苦，台灣也不會占移工便宜，但認為培訓成本，仲介成本及機票，並不應該由雇主完全吸收。勞動部表示，ART所涉及的移工「零付費」政策，只有針對製造業及漁撈業移工做出承諾，ART上並沒有包括家庭看護工。依照協定內容，製造業及漁撈業移工設有3年的調適期，相關部會將在這段期間內與產業、雇主團體、來源國政府及相關部會充分溝通，在符合國際接軌要求的前提下，研議配套措施，降低企業與漁撈業雇主的成本負擔。