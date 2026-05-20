民進黨台北市長參選人沈伯洋近日推出名為「AI市民之槌」的數據平台，主打透過台北市1999市民熱線資料與議會質詢內容，分析台北市長蔣萬安施政痛點，卻被國民黨台北市議員游淑慧狠諷是「假掰之錘」。對此，沈伯洋表示，這當中也有包含游議員的質詢資料，認為她對於數據跟AI恐有誤解。 我是廣告 請繼續往下閱讀 游淑慧近日開酸，沈伯洋只是拿現成資料重新包裝，「這不叫創新，這叫蹭」，更嗆聲：「這不叫市民之錘，叫假掰之錘！」而沈伯洋今（20）日前往拜會台北市議會民進黨團時也作出回應稱，「AI市民之槌」在建立資料庫過程中，除了1999陳情資料外，也納入大量議員質詢內容，而這部分其實占了相當大的比例。 「游議員的資料也在裡面，我不認為她的意見是假掰意見。」沈伯洋強調，這些內容都是真實反映市民需求與民意的重要資料來源。對於外界質疑只是把既有資料重新命名包裝，他則認為，部分批評可能是對數據分析與AI技術存在誤解。 相關新聞 台電改Logo驚動北京！國台辦怒嗆「無恥」 她傻眼：又不是中國的賈永婕被炎上關鍵曝光！媒體人揭綠營「最強組合拳」失靈了每月5千育兒大紅包！謝龍介酸「早就提過」：感謝賴清德跟進還原500萬真相！廖俊松「爆哭3天」怒噴鄭文燦：嘴巴講講、吃歸吃 林翊涵編輯記者新聞絕不僅是事件的簡單記錄，更是推動公共討論、連結社會脈絡不可或缺的橋樑。多年來，我深耕於時事脈動、政策解析與多元社會議題，而在內容呈現上，我堅持以「讀者體驗」為優先，將複雜、艱澀的內容，轉化為大眾能...作品集 沈伯洋AI市民之槌游淑慧蔣萬安假掰之錘