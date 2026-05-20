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泰國警方在東部春武里府破獲一起疑似毒品製造案件，兩名中國籍男子涉嫌在豪華別墅內設置臨時化學實驗室，製造俗稱「殭屍煙彈」的電子煙煙彈，引發當地社區高度關注與警方進一步擴大追查。泰國媒體《The Thaiger》報導，警方是在接獲居民通報後展開行動。附近民眾指稱，常見中國籍人士在別墅內混合不明化學物質，氣味異常，情況可疑。警方19日突擊搜查位於春武里一棟附設游泳池的豪華別墅時，發現整棟建築已被改造成臨時化學實驗室，並當場逮捕兩名中國籍男子。警方表示，涉案別墅佔地約1600平方公尺，園區內共有兩棟雙層建築。搜索過程中，警方在其中一棟建築的一樓查獲超過80件與化學製造相關的設備與容器，包括大型塑膠桶、鐵罐與各類儲存容器。二樓則被改造成完整實驗室，現場可見多台仍在運作中的化學處理機器，顯示該場所疑似長期用於化學物質製造。警方指出，現場起獲大量疑似用於製造電子煙煙彈的化學原料，並懷疑這些物質與俗稱「殭屍毒品」的依托咪酯（Etomidate）有關。該成分被認為是近年在部分亞洲地區流行的「殭屍煙彈」關鍵物質之一，常與氯胺酮（Ketamine）等藥物混合使用，對公共健康與社會治安造成潛在威脅。警方當場拘捕兩名中國籍嫌犯，分別為47歲的Zhuang Jia Jing與24歲的Ji Teng，兩人目前面臨非法在泰國工作的指控。根據初步供詞，兩人表示僅負責看守別墅及監督化學混合機器運作，但警方正進一步追查是否涉及更大規模的製造與販運網絡。行動並未就此結束。警方隨後突擊距離別墅約20公里的一處倉庫，再度查獲大量化學容器、玻璃混合管與電子秤等設備。調查顯示，兩名嫌犯經常往返別墅與倉庫之間，警方研判兩地可能構成完整的製造與儲存鏈，並不排除仍有其他涉案人士在逃。