我是廣告 請繼續往下閱讀

三星罷工電子工會與公司談判破裂，工會4.7萬名成員自21日起發動大罷工，衝擊韓國經濟，由於記憶體產能也可能受到影響，引發全球關注。過去身為人權律師的韓國總統李在明對此轉身站在資方立場抨擊工會，指責工會的要求過分，並表示分享營業利潤的主體應是投資者，而非工會。根據韓聯社報導，三星電子勞資雙方調解當天破裂，工會方面要求資方將半導體部門營業利潤的15%作為績效獎勵發放，三星電子態度強硬。另一方面，三星電子也對工會堅持虧損部門員工也能分享擴大的獎金紅利的要求強烈表達拒絕，宣稱這違背「有成果才有獎勵」的公司基本經營原則。李在明先是對工會抨擊，提到現在部分工會透過團結權與集體行動權進行集體談判，努力貫徹自身利益，這本身是好的，但那當中難道不也應該有適當的界線嗎？他強調，勞動三權為保護勞動者而存在，並非為少數人的利益而服務。對於資方，他則提到，「投資者既然承擔了風險與損失，當然就擁有分享利益的權利。營業利益的分配，本來就是屬於投資者與股東的。」這番發言被解讀為在罷工在即的情況下，李在明對工會訴求本身提出了根本性的質疑，並展現出強力施壓，希望不要真正走向罷工，而是尋找其他解決方案。韓聯社提到，若罷工最終成真，外界也預測，政府恐怕終究不得不祭出睽違21年的「緊急調整權」這張牌。不過，僱傭勞動部稍早對於是否動用說法仍保留，並發布訊息表示，由勞動部長金榮訓親自參與協調的三星電子勞資協商，於韓國時間下午4時起在京畿地方僱傭勞動廳舉行。