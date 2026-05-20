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根據TrendForce（集邦）最新AI產業研究指出，北美五大雲端服務供應商（CSP）為擴大AI訓練和推論應用部署，今年對整櫃式AI伺服器的採購意願明顯提高，不僅有望佔據全球60%以上的輝達GB／VR需求量，更將同步帶動五大業者總AI訓練算力年增逾56%、總AI推論算力年成長高達122%左右。集邦預估，今年AI伺服器出貨將年增28%以上，仍以高階AI訓練機種為主力，佔比約55%。然中長期內將改由AI推論機種主導，主因是CSP將積極推展AI應用以加速實現AI雲端服務商用化，另像是輝達也將拓展更多AI推論方案或使用情境，包括推動今年主力AI伺服器方案GB／VR系統除AI訓練用途外，也特別強調該方案可支援AI推論相關工作負載。集邦估計，今年Google、Amazon、Microsoft、Meta、Oracle的合計資本支出將逾7700億美元，年增近87%。分析北美五大CSP購置輝達GB／VR系列獲得的運算能力，針對AI訓練部分，若以FP16、BF16為估算基礎，2025年五大業者的總算力達逾9 ExaFLOPS，今年另將成長56%以上。針對AI推論，若以FP4、NVFP4運算效能為估算基礎，2025年五大CSP的總算力逾37 ExaFLOPS，預計今年將大幅成長近122%，顯著高於AI訓練，反映出輝達此次軟硬體系統調校特別著重AI推論效能，並落實在新一代的GB300、VR200整櫃式方案中。除GPU方案外，CSP業者同步推進自研ASIC整櫃產品，以Google布局最積極。集邦預估，今年Google對自家TPU晶片需求量將年增近80%，並於下半年後將從v7逐漸升級至v8世代。Amazon自研ASIC的力道僅次於Google，預計今年其Trainium系列於自家AI伺服器佔比將達40%以上。而集邦估算，2023年北美五大CSP的伺服器功耗合計年增2.8GW，到今年躍升至18GW，去年至今年的年成長率高達116%，主因即AI競賽白熱化，輝達GB300、AMD Helios和CSP自研ASIC平台將同步放量。