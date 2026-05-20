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泰亨率先表態自己是《數碼寶貝》派，RM則毫不猶豫表示：「當然是《寶可夢》啊。」智旻則承認《寶可夢》也很好看，但《數碼寶貝》有一種浪漫感。J-Hope也加入戰局，坦言自己其實對《數碼寶貝》更有印象。智旻還感性補充：「因為《數碼寶貝》會讓人看到想哭。」隨後泰亨、智旻和J-Hope甚至直接唱起《數碼寶貝》經典主題曲〈Butter-Fly〉的韓文版。
RM看《寶可夢》學英文 被嗆台詞只有皮卡皮卡
不過RM也不甘示弱，強調自己還會靠看《寶可夢》學英文，但泰亨表示不以為然，質疑《寶可夢》到底要怎麼學英文？皮卡丘明明就只會叫「Pika Pika」，吐槽：「我們亞古獸（《數碼寶貝》中的主角怪獸）至少還會講話欸！」
RM表示自己看的是《寶可夢》的英文版，「因為太喜歡了，所以很自然就學到了，真的有幫助。」結果泰亨立刻故意用捲舌音模仿皮卡丘喊：「Pikar Pikar？」讓RM當場哭笑不得。
BTS激情辯論 超認真分析世界觀
成員們十分認真地分析兩部作品的世界觀進行辯論，泰亨認為《寶可夢》感覺只要有小智和皮卡丘就夠了，如果輸了再換別隻出來就好，但《數碼寶貝》則是一群角色陪著同一個夥伴一路走到底，很有浪漫感。RM則立刻反駁：「小智跟皮卡丘也是一路陪到底好不好！」
最後J-Hope一句：「不過的確現在最紅的還是《寶可夢》啦！」再度點燃戰火，連「寶可夢派」的RM都笑說：「現在是要用人氣壓人嗎？」智旻則抗議：「你根本把靈魂賣給流行了。」雖然最後大家都承認《寶可夢》人氣確實超高，但也一致認同《數碼寶貝》有種特別的夢想與希望感。