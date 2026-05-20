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賴清德 VS 孔劉

柯文哲 VS 費玉清

黃捷 VS 林襄

凌濤 VS 朴寶劍

林佳龍 VS 藍正龍

徐巧芯 VS 鄧紫棋

王世堅 VS 鬼娃恰吉

蔡英文 VS 尤達大師

民進黨立委沈伯洋甫被提名參選台北市長，日前他接受專訪時，被誇沒戴眼鏡時的造型神似中國劇《逐玉》中的「武安侯」張凌赫，政治人物「撞臉明星」的話題再度引發熱議，過去總統賴清德曾被傳長相激似南韓明星孔劉、前總統蔡英文也被說和科幻電影《星際大戰》中的經典角色「尤達大師」撞臉，《NOWNEWS今日新聞》整理相關討論，帶您一次看。有網友2018年在《爆廢公社》PO出賴清德和孔劉的合照，並且寫下「突然覺得他們有點像」言論；除了孔劉之外，賴清德還被說過像日本男藝人大澤隆夫，兩人在2014年台灣國片《KANO》記者會上，互相稱讚對方比較帥，並且拍下合照，引發熱議。柯文哲和老婆陳佩琪的結婚照曝光瞬間，立刻引起網友熱烈討論，不少人大讚年輕時的柯文哲，清秀俊俏的模樣神似藝人費玉清。立法委員黃捷曾因特定的宣傳照角度、眼神與神態，被部分支持者與民眾指出與中職啦啦隊員林襄長相神似。桃園市議員凌濤在2022年投入議員選戰前，就曾被媒體以「藍營朴寶劍」形容。外交部長林佳龍年輕時的照片曾引發討論，其青澀的單眼皮輪廓，被指出與台灣演員藍正龍有幾分神似。立法委員徐巧芯曾因部分拍照的角度、眼神與五官，被支持者指出與香港歌手鄧紫棋相似。台北市議員王世堅因質詢時的激動神情與過往髮型，被指出與美國經典恐怖電影中的靈異玩偶角色「鬼娃恰吉」高度相似。前總統蔡英文曾因特定角度的經貿宣傳照片、黑框眼鏡與神態，被指出神似科幻電影《星際大戰》中的經典角色「尤達大師」。