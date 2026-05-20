房市自從第七波信用管制後，開始進入價量盤整的狀態，預售屋量縮到近年低點，信義房屋根據實價登錄統計，全台預售揭露2869戶，年減4成，創6年同期新低；另外，台灣房屋也根據實價登錄資料，統計預售屋解約案件數，今年第一季全台解約量為411件，較上季約13.1%；其中台中市第一季解約量67件，不僅刷新單季新高，也是全台解約量最多的縣市。
預售量縮！創6年同期新低 台中年減過半
信義房屋統計全台預售揭露量，3月有2869戶交易量，年減4成、創6年同期新低，與2024年高峰相比更大幅萎縮8成，其中新北市表現穩健，有753件，年減幅度僅18.9%，是六都中最為抗跌的市場；桃園市598件，年減26.5%；台北市量縮至240件，年減45.3%。中南部跌幅則更為顯著，台中市3月預售揭露僅剩297件，年減達63.4%；台南市202件，年減51.7%；高雄市147件，年減幅度高達65.8%。整體而言，房價漲幅越大的區域，面對高房價後買氣縮手的程度也越明顯。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2025年預售交易量就出現明顯量縮，開發商也多有面臨景氣循環的調整經驗，開始縮減推案規模，盼將兩三年前銷售個案先交屋落袋為安，甚至轉進都更等方式經營，統計顯示，過去房價飆漲的中南部地區修正幅度最大，未來若是價格有明顯變化，也可能先出現在這些區域。統計期間央行才剛微放寬第二套房貸到6成，可觀察4月買氣是否出現一小波回溫，而銷售放緩的區域，則須觀察是否有個案開始出現讓利，且讓利後是否吸引買氣，確認價格落底。
預售解約要付違約金 沒信心、有重大困難才止損
信用管制後，預售屋解約情況上升，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析， 2024年第三季季末央行祭出嚴格的第七波信用管制後，二屋貸款更加受限，隨後解約案量逐季上揚，並在2025年第二季來到高峰478件。2025年第三季，央行將換屋族的切結售屋大限從12個月拉長為18個月，金管會也把新青安貸款排除於《銀行法》放款天條，解約案件數才稍有下滑；而今年第一季，央行將第二戶房貸成數從5成提高至6成，預售屋解約的情況也較去年第四季趨緩。
張旭嵐指出，依內政部《預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項》，建商最多可沒收的違約金為房地總價款的15%，不過若有特殊狀況，有機會透過消保官協商與法律途徑，酌減至7到10%，或僅就已繳款項沒收，不過解約有一定財務損失，因此買方對該區域或後市沒有信心，或是財務上真的面對重大困難，才會出此下策。
台中解約數最多 宜蘭成前五唯一非六都縣市
解約量前五縣市，分別為台中、台南、桃園、高雄、宜蘭，宜蘭縣市解約量前五名中唯一非六都縣市，第一季解約案件數達29件，比房市交易熱絡的台北市、新北市等都會區還多。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台中第一季解約量達到單季新高，主要是因海線梧棲，及交易量最大的北屯，都出現雙位數的解約案件。由於海線與北屯，近年推案量與交屋量相當大，在房市盤整時，建商讓利促銷的動作頻頻，也讓部分在房市景氣高檔時簽約買預售屋的消費者選擇退場下車，使台中解約量走揚。
擁有好山好水的宜蘭縣，因往來雙北的交通便利，加上房價平實，吸引首都圈消費者置產；但不少買家在宜蘭購屋的目的以度假為主，並非長期定居自住，為了避免度假宅影響到後續自住宅的貸款，部分雙北買家傾向回防都會區，將宜蘭的非自住產品解約，加上宜蘭不少新案坐落都市計畫範圍之外的郊區，在打炒房的大環境下，銀行鑑價放貸都更為保守，導致預售屋解約數量比雙北還高。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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信義房屋統計全台預售揭露量，3月有2869戶交易量，年減4成、創6年同期新低，與2024年高峰相比更大幅萎縮8成，其中新北市表現穩健，有753件，年減幅度僅18.9%，是六都中最為抗跌的市場；桃園市598件，年減26.5%；台北市量縮至240件，年減45.3%。中南部跌幅則更為顯著，台中市3月預售揭露僅剩297件，年減達63.4%；台南市202件，年減51.7%；高雄市147件，年減幅度高達65.8%。整體而言，房價漲幅越大的區域，面對高房價後買氣縮手的程度也越明顯。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2025年預售交易量就出現明顯量縮，開發商也多有面臨景氣循環的調整經驗，開始縮減推案規模，盼將兩三年前銷售個案先交屋落袋為安，甚至轉進都更等方式經營，統計顯示，過去房價飆漲的中南部地區修正幅度最大，未來若是價格有明顯變化，也可能先出現在這些區域。統計期間央行才剛微放寬第二套房貸到6成，可觀察4月買氣是否出現一小波回溫，而銷售放緩的區域，則須觀察是否有個案開始出現讓利，且讓利後是否吸引買氣，確認價格落底。
信用管制後，預售屋解約情況上升，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析， 2024年第三季季末央行祭出嚴格的第七波信用管制後，二屋貸款更加受限，隨後解約案量逐季上揚，並在2025年第二季來到高峰478件。2025年第三季，央行將換屋族的切結售屋大限從12個月拉長為18個月，金管會也把新青安貸款排除於《銀行法》放款天條，解約案件數才稍有下滑；而今年第一季，央行將第二戶房貸成數從5成提高至6成，預售屋解約的情況也較去年第四季趨緩。
張旭嵐指出，依內政部《預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項》，建商最多可沒收的違約金為房地總價款的15%，不過若有特殊狀況，有機會透過消保官協商與法律途徑，酌減至7到10%，或僅就已繳款項沒收，不過解約有一定財務損失，因此買方對該區域或後市沒有信心，或是財務上真的面對重大困難，才會出此下策。
解約量前五縣市，分別為台中、台南、桃園、高雄、宜蘭，宜蘭縣市解約量前五名中唯一非六都縣市，第一季解約案件數達29件，比房市交易熱絡的台北市、新北市等都會區還多。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台中第一季解約量達到單季新高，主要是因海線梧棲，及交易量最大的北屯，都出現雙位數的解約案件。由於海線與北屯，近年推案量與交屋量相當大，在房市盤整時，建商讓利促銷的動作頻頻，也讓部分在房市景氣高檔時簽約買預售屋的消費者選擇退場下車，使台中解約量走揚。
擁有好山好水的宜蘭縣，因往來雙北的交通便利，加上房價平實，吸引首都圈消費者置產；但不少買家在宜蘭購屋的目的以度假為主，並非長期定居自住，為了避免度假宅影響到後續自住宅的貸款，部分雙北買家傾向回防都會區，將宜蘭的非自住產品解約，加上宜蘭不少新案坐落都市計畫範圍之外的郊區，在打炒房的大環境下，銀行鑑價放貸都更為保守，導致預售屋解約數量比雙北還高。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。