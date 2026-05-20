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▲耀樂控訴被炎亞綸拿外流事件商業操作，強調必要時會採取法律行動。（圖／翻攝自耀樂IG@tnps96073）

炎亞綸2024年因為涉嫌拍攝及持有未成年人私密影像等案件，一審遭判刑7個月，由於已經和被害人、網紅耀樂達成和解，加上無前科且犯後態度良好，法官宣告緩刑3年，怎料，耀樂今（20）日突然發長文控訴炎亞綸屢次炒作外流案件、把洗白建立在他的傷口上，不解對方為了求復出，可以如此沒有底線，呼籲炎亞綸適可而止，否則將採取法律行動。針對耀樂的發言，《NOWNEWS今日新聞》詢問炎亞綸，截稿前未獲回應。稍早，耀樂在社群平台發文表示，原以為炎亞綸被判刑7個後彼此不會再有任何瓜葛，怎料，過去近700天的日子裡，炎亞綸三番兩次的把外流案件當作商業炒作的話題，自己屢次明確拒絕對方這些商業操作的提議，且表明我的心理狀態因為這些操作感到非常不舒服，但炎亞綸依然執意為之。耀樂表示，在炎亞綸判刑確定後，對方要求見面談談，承諾不會對任何人提及此事，「見面講清楚本是好意，結果轉過頭你直接在媒體面前說我們已經見過面且和解」，讓他感到非常錯愕。再來是自己拒絕上脫口秀《炎上》，耀樂說：「我提出希望不要將話題聚焦在被害人『我的身上』，我表明了這個事件，對於我來説還是非常痛苦。但炎先生在演出以及宣傳，依然把洗白這件事嗜血地建立在我的傷口上！甚至大談外流的玩笑，原來為了求曝光求復出，可以這麼沒有底線。」耀樂說，炎亞綸變本加厲的是居然邀請他參與〈世界上會有對的分手〉這首新歌的創作、MV拍攝，「我反覆看了歌詞，那種強烈的反胃感，至今無法忘記，我再次向你表明無法接受這個商業操作，這對我心理造成很大的壓力與不適感，但再一次的你轉頭又對外聲稱獲得諒解，且寫了這首歌給我，我真的不需要，更不想要這一首歌跟我有任何關係。」最後，耀樂表示，炎亞綸這些日子來的消費，自己基本上全部都沈默不回應，因為怕又會是無止盡的紛爭，「但我沒想到，這段時間的沈默退讓，換來是一遍遍重踩我的傷口，一遍遍更大惡意的揣測與造謠，甚至是大量你的粉絲私訊辱罵、直播洗版、實體活動特意來羞辱。」耀樂說：「我實在不懂，當初要求能否和解的是你，官司結束後一直糾纏不放的也是你；說要讓事情翻篇，但持續拿這件事情炒熱度的也還是你；這幾天你跟粉絲們對我的抹黑造謠，實在讓我忍無可忍；請在緩刑期的炎先生適可而止！不然我一定會採取法律行動！」