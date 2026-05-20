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美國總統川普結束「川習會」後表示，不希望有人走向獨立。對此，中國國台辦回應，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，是台海和平穩定的最大亂源，並以三個詞回應我總統賴清德就職2週年。中媒報導，國台辦今（20日）舉行例行記者會，有記者提問中方如何解讀川普受訪釋放的訊號？是否呼籲民進黨當局回到「九二共識」基礎上對話？國台辦發言人朱鳳蓮表示，「台獨」與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。美方瞭解中方的立場，重視中方的關切，同國際社會一樣，不認同也不接受臺灣走向「獨立」。朱鳳蓮表示，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，是台海和平穩定的最大亂源，必將自食惡果，遭到歷史和人民的唾棄。央視報導，賴清德上台滿兩年，島內最新民調顯示，台灣民眾對於賴清德施政不滿意高於滿意度，有51%民眾對其未來表現沒有信心。朱鳳蓮表示，相關民調充分表明，賴清德上台兩年的所作所為與臺灣民眾的利益福祉背道而馳，越來越不得民心。賴清德當局頑固堅持「台獨」立場，大肆兜售分裂謬論，處心積慮阻撓兩岸交流合作，變本加厲製造「綠色恐怖」，打著所謂「民主和平」的幌子，炮製所謂「民主對抗威權」的虛假敘事，煽動兩岸對立對抗，為一黨一己之私，漠視民生福祉，無視經濟規律，圖謀兩岸經貿脫鉤、產業斷鏈，濫用司法打壓迫害政治異己，不斷操縱挑起政治惡鬥，漠視民生疾苦，大肆揮霍民脂民膏，向外部勢力獻媚輸成，妄圖「倚外謀獨」「以武謀獨」。朱鳳蓮指出，賴清德當局的種種倒行逆施，嚴重違背了台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，嚴重破壞台海和平穩定，將台灣帶向兵凶戰危的險境，充分暴露其冥頑不化的「台獨」本質，充分坐實其是不折不扣的「台海和平破壞者」「台海危機製造者」「台灣民意背叛者」。民進黨發言人吳崢在民進黨記者會回應，國台辦講說，無論賴清德說了什麼，都無法改變他們口中的「四不」，不清楚是不是國台辦用講的，就能達成他們想要的目標，「但有一件事我可以確定，就是我快被煩死了」。