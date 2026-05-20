在網路上被惡搞成無數迷因，並創下金氏世界紀錄「最多人看的首集動畫片」、全球累積觀看次數衝破10億大關的超人氣獨立動畫《神奇數字馬戲團》（The Amazing Digital Circus），今（20）日宣布劇場版《神奇數字馬戲團：最終章》將定檔於6月5日與全球同步上映。
《神奇數字馬戲團》自從宣布大結局會搬上實體影院限時放映，臺灣粉絲即自發性掀起「跪求台灣同步上映」的集氣風潮，3天破萬人連署，甚至驚動澳洲CEO 親自回信。今天官方也公開了由澳洲原創動畫團隊親自操刀、誠意滿滿的中文標準字體海報。
大銀幕規格震撼登台 第8集聯手「一小時未曝光終章」
《神奇數字馬戲團》自2023年首播以來，以獨特的世界觀和高潮迭起的劇情風靡全球。故事主角群是一群倒楣的人類，因為戴上神祕VR虛擬實境裝置，意識意外被吸入一個長得像90年代復古電腦遊戲的「數字馬戲團」裡。
他們不僅忘記了現實生活中的名字與記憶，更慘的是完全找不到出口。馬戲團的 AI 主辦人為了防止他們因為過於無聊而發瘋，每天都會強迫他們進行各種莫名其妙、超級無厘頭的冒險遊戲。
本次即將在台灣引進的《神奇數字馬戲團：最終章》，電影將結合最新推出的第8集，以及長達一小時、從未曝光的第9集最終章，並有全新角色驚喜登場，組合成一部長篇電影。
在最終決戰中，馬戲團將陷入前所未有的黑暗，主角們必須一邊面對夥伴隨時崩潰變形的危機，一邊揭開虛擬世界背後隱藏的真正秘密。臺灣觀眾可以透過戲院的大銀幕，沉浸式體驗這場震撼感官、色彩斑斕卻又帶點黑色幽默的終極大結局。
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《神奇數字馬戲團》自2023年首播以來，以獨特的世界觀和高潮迭起的劇情風靡全球。故事主角群是一群倒楣的人類，因為戴上神祕VR虛擬實境裝置，意識意外被吸入一個長得像90年代復古電腦遊戲的「數字馬戲團」裡。
他們不僅忘記了現實生活中的名字與記憶，更慘的是完全找不到出口。馬戲團的 AI 主辦人為了防止他們因為過於無聊而發瘋，每天都會強迫他們進行各種莫名其妙、超級無厘頭的冒險遊戲。
在最終決戰中，馬戲團將陷入前所未有的黑暗，主角們必須一邊面對夥伴隨時崩潰變形的危機，一邊揭開虛擬世界背後隱藏的真正秘密。臺灣觀眾可以透過戲院的大銀幕，沉浸式體驗這場震撼感官、色彩斑斕卻又帶點黑色幽默的終極大結局。