我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達執行長黃仁勳表示，AI基礎建設仍在起步階段，需求未來不只是延續，而是會從生成式AI進一步走向代理AI。黃仁勳指出，過去AI發展多集中在模型訓練與生成式AI應用，但接下來代理AI將成為重要方向。這類AI不只是回答問題，而是能像數位員工一樣執行任務、協助決策，甚至在企業流程中持續運作。若未來出現數千億個代理AI，所需的運算、記憶體與資料中心資源將大幅增加。他形容，未來企業使用AI Agent，就像現在每名員工都需要一台筆電一樣，AI也會成為企業日常營運的一部分。黃仁勳也坦言，記憶體與先進運算晶片仍是目前AI發展的主要瓶頸。他透露，輝達已提前二至三年規劃產能，並與美光、SK海力士等記憶體供應商溝通未來需求，但仍難以完全預估2027年可能出現的龐大記憶體需求，短缺情況恐延續數年。除了硬體供應，輝達也持續擴大AI生態系。外媒報導，輝達近16個月投資超過145家AI相關企業，範圍涵蓋模型開發、雲端服務與基礎設施供應商，目的在於加速AI經濟成形，並強化市場對輝達技術平台的依賴。