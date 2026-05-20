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▲Joeman公開自己開箱陶朱隱園收益。（圖／翻攝自Joeman YT）

百萬YouTuber Joeman近日開箱號稱「台灣第一豪宅」的陶朱隱園引發熱議，影片上線短短一週便突破200萬觀看，他也罕見公開真實分潤收益，透露光是YouTube加上Facebook廣告收入，就狂賺近32萬元台幣，再度掀起網友討論。Joeman近年持續以豪宅、精品與高價體驗開箱聞名，這次終於完成多年心願，親自開箱台北知名豪宅陶朱隱園，影片曝光後迅速衝上熱門，一週內就吸引超過200萬人次觀看，目前累積觀看數已突破226萬。為此Joeman大方公開影片後台實際收益數字，Joeman表示影片上架一週後，YouTube長影片廣告分潤約為9432美元（約台幣29萬），再加上Facebook收益，總收入來到9958美元（約台幣32萬），讓他直言這是自己近兩年少見的高收益影片。Joeman表示本次影片分潤特別高的原因，關鍵在於點閱率和影片時長都表現亮眼，他預估若是未來觀看數成長到300萬至350萬次，總收益甚至有機會上看41萬到47萬元台幣。Joeman開箱陶朱隱園豪宅細節讓不少觀眾看傻眼，包括能直接把超跑開進去的專屬電梯，就連勞斯萊斯與救護車都能搭載；此外，屋內一套來自義大利、具備電動變形與手勢感應功能的頂級廚具，更是要價高達1500萬元台幣。除了超豪華廚房配置外，270度環景陽台、頂樓直升機停機坪等奢華配備，都刷新民眾對頂級豪宅的想像。